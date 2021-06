Nicht aufgegeben, aber neu strukturiert: der Bäko-Standort in der Siemensstraße in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Die gute Nachricht zunächst vorweg: Die Kunden der Bäcker- und Konditorengenossenschaft Bäko Südwest im Neckar-Odenwald-Kreis und im angrenzenden Main-Tauber-Kreis werden weiterhin mit Backzutaten und den weiteren Produkten zuverlässig beliefert, betont Bäko-Vorstand Jochen Früauff im Gespräch mit der RNZ. Seit Jahresbeginn gibt es aber eine gravierende Veränderung: Die Niederlassung in Buchen wurde in eine Umlade- und Abolstation umgewandelt. Der Bäko-Standort in der Siemensstraße in Buchen wurde 1983 gebaut. Er hat eine Nutzfläche von 3044 Quadratmetern und 870 Palettenplätze.

"Der Standort Buchen wird weiterhin von uns betrieben, jedoch nicht mehr als Niederlassung mit eigenen Warenbeständen, sondern als Abhollager und Umladestation", erklärte Früauff auf Nachfrage der RNZ. Alle Waren würden zukünftig zentral in Neckarhausen kommissioniert. Ein Warenlager wird in Buchen nicht mehr vorgehalten.

"Für alle Kunden im heutigen Auslieferungsgebiet Buchen wurde seit Januar eine Selbstbedienungs-Abholstation installiert", sagte der Bäko-Vorstand. "Unsere Kunden können rund um die Uhr Waren, die sie am Vortag bis 10 Uhr bestellt haben, in unserem Abhollager in Buchen abholen. Die Kunden erhalten von uns einen Zugangscode, mit dem sie in unseren kameraüberwachten Abholbereich eintreten können. Im Monat verzeichnen wir seit Januar zwischen 50 und 90 Abholvorgänge."

Mit dieser Möglichkeit habe die Bäko den Kunden sowohl den bewährten Zugriff auf das deutlich größere Sortiment des Zentrallagers in Neckarhausen und das Abholen von Waren in Buchen weiter ermöglicht.

Die Kunden werden aber auch weiterhin wie gewohnt beliefert: Täglich bedient eine Lkw-Tour von Buchen aus die nördlich von Buchen liegenden Bäckereien und Konditoreien. Alle südlich von Buchen gelegenen Kunden werden direkt von Neckarhausen aus angefahren. "Die Produktversorgung unserer Kunden rund um Buchen ist weiterhin auf einem hohen Niveau gewährleistet", fasst Früauff zusammen.

Doch was geschieht mit dem Areal in Buchen, das durch die Umstrukturierung nun nicht mehr komplett von der Bäko genutzt wird? "Aktuell prüfen wir noch, ob nach der logistischen Umstellung vermietbare Teilflächen am Standort in Buchen angeboten werden können", sagte Früauff.

Hintergrund der Neuaufstellung ist der Rückgang der Bäckereien und damit auch der Kunden und Mitgliedsbetriebe der Bäko. Laut Geschäftsbericht ist die Zahl der Mitgliedsbetriebe der Bäko Südwest zwischen 2016 und 2020 von 527 auf 462 gesunken. Im Pandemiejahr 2020 gab es einen Umsatzrückgang von knapp neun Prozent. Die Zahl der Kunden ging um 63 auf 853 zurück.

Da zur Jahresmitte die bewährte Niederlassungsleiterin Erika Walter in Ruhestand geht, habe es sich angeboten, die notwendigen Veränderungen jetzt anzugehen, so Früauff.