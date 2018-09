Buchen. (rnz) Auch in diesem Jahr war die Firma MonTech Rubber Testing Solution auf der RubberTech in China vertreten. Die Internationale Fachmesse für Kautschuk-Technologie, kurz RubberTech China, die vom 19. bis 21. September in Shanghai stattfand, hat sich als führende Fachmesse für Kautschuktechnologien in Asien etabliert.

Internationale Aussteller zeigen die gesamte Produktpalette von Gummimaschinen, Kautschukchemikalien, Kautschukrohstoffen und Gummiprodukten. Das ausschließlich aus Fachbesuchern bestehende Publikum kann sich ausführlich und umfassend über die neuesten Entwicklungen, Trends, Dienstleistungen und Produkte aus den verschiedensten Bereichen der Gummiindustrie informieren.

Mit dem rasanten Wachstum in der internationalen Gummiindustrie hat sich RubberTech China zu einer führenden Fachmesse für Gummiprodukte mit rund 700 Ausstellern und einer Ausstellungsfläche von über 50.000 Quadratmetern entwickelt.

Aussteller von RubberTech China kommen aus 30 verschiedenen Ländern und Regionen, darunter Gummimaschinen, Kautschukchemikalien, Kautschukrohstoffe und Gummiprodukte. Es ist zweifellos eine Pflichtveranstaltung in der gesamten Gummiindustrie.

MonTech stellte ein neues Prüfsystem zur Bestimmung der Lebensdauereigenschaften von Kautschukmischungen vor. Bei diesem System handelt es sich um ein in Zusammenarbeit mit Industriekunden entwickeltes Abriebsystem zur Bestimmung der Materialeigenschaften bei ungleichförmigen Belastungen.

Dies ermöglicht den qualitativen Vergleich verschiedener Elastomerwerkstoffe. Mit dem neuen Schnelltest lassen sich Entwicklungszeiten und Kosten um bis zu 25 Prozent reduzieren.

Mit 15 MonTech-Produktspezialisten und mehr als 22 Geräten, die auf dem Messestand ausgestellt waren, sowie ausführlichen Anwendungsgesprächen, Live-Tests und Vorführungen hinterließ die Buchener Firma MonTech auch dieses Jahr einen bleibenden Eindruck und konnte sich erneut in ihrer führenden Rolle auf dem Markt für Gummitests in China behaupten.