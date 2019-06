Buchen. (Wd) Ein äußerst erfolgreiches Zahlenwerk wurde den Gemeinderäten am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses mit dem Jahresabschluss der Stadt für das Rechnungsjahr 2018 präsentiert. Kein Wunder, dass die Feststellungsbeschlüsse zu den Jahresrechnungen der Stadt und des Spitalfonds nach viel Lob für den Finanzdezernenten und Beigeordneten Benjamin Laber und seinem gesamten Team einstimmig ausfielen. Es war zudem die letzte Sitzung des "alten" Gremiums. Bereits am 22. Juli ist die konstituierende Sitzung des im Mai neu gewählten Gemeinderates, der seine Arbeit auf einer soliden finanziellen Basis aufnehmen kann.

"Das ist ein ausgezeichneter Rechnungsabschluss", lobte Bürgermeister Roland Burger. Das Geheimnis der Buchener Finanzpolitik sei, dass diese sich im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit bewege. Die Stadt verfüge über ein Ausgabentableau, das funktioniere. Deshalb könne man getrost in eine gute Zukunft gehen, auch wenn man Großprojekte wie Umbau und Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums mit Respekt betrachte.

Ungeteilten Beifall gab es von den Fraktionen. Stadtrat Klemens Gramlich betonte für die CDU, dass man sogar wiederholt auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken könne. Mit Blick auf das BGB schränkte er aber ein, dass sich dieser positive Trend wohl nicht fortsetzen könne.

Gelernt habe man, dass Kostenprognosen keine verlässliche Grundlage seien. Aber angesichts der Notwendigkeit des Projektes und der hohen Akzeptanz in der Bevölkerung werde die CDU-Fraktion die Mehrkosten mittragen. Stadtrat Martin Hahn (Freie Wähler) erklärte, mit diesem Rechnungsabschluss stehe die Stadt gut da und habe Spielraum für die notwendigen Investitionen der Zukunft geschaffen. Stadtrat Max Fischer (SPD) betrachtete den Abschluss für 2018 ebenfalls positiv. Finanzdezernent Benjamin Laber, Tanja Zöller und ihr Team hätten die Finanzen der Stadt im Griff. Das BGB-Projekt habe man aber mit Blick auf die überhitzte Baukonjunktur und der rasant steigenden Kosten zum falschen Zeitpunkt begonnen. Doch es gelte der Leitspruch, wenn es den Lehrern gut gehe, dann gehe es auch den Schülern gut.

Das umfassende Zahlenwerk wurde mit den wichtigsten Details von Benjamin Laber präsentiert. In der Summe ergibt sich in der Gesamtergebnisrechnung ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4, 28 Millionen Euro. Dieses wird der Rücklage zugeführt.

Wie bereits in 2017, lag dem Jahr 2018 eine sehr vorsichtige Planung zugrunde, während die Ertragsverbesserungen sukzessive während des Jahres nach oben angepasst wurden, erläuterte Benjamin Laber. Beispielsweise stieg die Gewerbesteuer um satte drei Millionen Euro auf rund elf Millionen Euro an. Auch die Einkommenssteuer erhöhte sich um rund 900.000 auf 8,9 Millionen Euro. Um 1,1 Millionen Euro stiegen die öffentlichen Zuweisungen auf rund 15,4 Millionen Euro. Beim Sonderergebnis ist ebenfalls ein Überschuss in Höhe von 467.806 Euro zu verzeichnen. Dieser wird der Rücklage zugeführt.

Richte man den Blick weg vom reinen Ergebnis hin zur Finanzrechnung, also zum "Zahlungsfluss", verbleibe aus der Ergebnisrechnung ein Überschuss von rund 9,6 Millionen Euro. Dieser reduziert sich durch den Saldo aus Investitionstätigkeit (Investitionseinzahlungen minus Auszahlungen) in Höhe von Minus 6,8 Millionen Euro auf 2, 8 Millionen Euro. Die investiven Mittel flossen in die Erschließung von Baugebieten, Straßen- und Gebäudesanierung, Hochwasserschutzmaßnahmen, Feuerwehrinfrastruktur- und Fahrzeuge, Sanierung Historische Altstadt, Mehrgenerationentreff sowie Schul- und Kindergartenangelegenheiten. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von Minus 1,3 Millionen Euro verbleibt unter dem Strich eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2018 in Höhe von rund 1,55 Millionen Euro. Nicht verbrauchte (investive) Haushaltsmittel aus Vorjahren werden in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro übertragen. Durch die weiterhin anhaltende, hohe jährliche Tilgung von gut 1,2 Mio. Euro, reduziert sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt (ohne Stadtwerke EDB) um etwa 69 Euro auf 387 Euro.

Zusammenfassend erklärte der Finanzdezernent, dass das Ergebnis 2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Rückstellungen für die Finanzausgleichsfolgewirkungen in künftigen Jahren "als sehr zufriedenstellend zu bezeichnen" sei. "Mit Blick auf die aktuellen Ergebnisse der Steuerschätzung und den entsprechenden Aussagen des Bundesfinanzministers darf von einer gewissen Konsolidierungsphase auf zugegebenermaßen hohem Niveau für die kommenden Jahre gerechnet werden", schloss Laber.

Das Zahlenwerk der Stiftung "Spitalfonds Buchen" trug Tanja Zöller vor. Das Rechnungsjahr 2018 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 45.598 Euro (im Plan war ein Minus von 115.220 Euro) vorgesehen ab. Dieser Fehlbetrag soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Die Rücklage reicht jedoch nur zur Abdeckung eines Teilbetrags aus. Aus der Rücklage werden 23.598 Euro entnommen. Der restliche Fehlbetrag von 22.000 Euro wird ins Jahr 2019 vorgetragen.

Aufgrund der weiterhin zeitlichen Verzögerung der noch ausstehenden Sanierungsarbeiten an den Gebäuden in der Kellereistraße, schließt das Ergebnis mit einem niedrigeren Fehlbetrag, als ursprünglich eingeplant. Angesichts der in die Jahre gekommenen Wohnungen im Altenwohnstift wird es notwendig, Modernisierungsmaßnahmen (Bäder, Küchen) in den kommenden Jahren durchzuführen, so Tanja Zöller. Diese Maßnahmen sollen in einem für den Spitalfonds finanziell tragbaren Rahmen liegen um weiterhin günstigen Wohnraum für bedürftige Personen zur Verfügung stellen zu können.