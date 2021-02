Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/tra) Das Landratsamt erhielt am Freitagabend Informationen, dass in sozialen Medien für Sonntag in Buchen zu einem "Protest-Flashmob" aufgerufen wird. Der "Flashmob" wurde auf einem Flyer, der online veröffentlicht wurde, unter dem Motto "Kerl mach uff" angekündigt. Die Organisatoren scheinen sich somit auf die Fastnacht und den "Gänschmarsch" zu beziehen, der am Sonntag normalerweise in Buchen stattfinden würde. Das Landratsamt weist darauf hin, dass dieser "Flashmob" eine nicht bzw. nicht fristgerecht angemeldete Versammlung ist. Nicht angemeldete Versammlungen können, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung, gemäß Versammlungsgesetz aufgelöst werden. Die Kreispolizeibehörde warnt deshalb in Abstimmung mit der Polizei vor der Teilnahme an dieser Versammlung.