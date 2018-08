Buchen. (tra) Die Stadt Buchen wurde 2017 im Rahmen des Ideenwettbewerbs "Quartier 2020 - Gemeinsam. Gestalten" für das Projekt "Grünes Band" mit einem Preisgeld in Höhe von 70.000 Euro ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird vom Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg ausgeschrieben.

Minister Manfred Lucha (Grüne) kam nun am Dienstagvormittag nach Buchen, um sich das preisgekrönte Projekt anzuschauen. Gemeinsam mit Bürgermeister Roland Burger, Landrat Dr. Achim Brötel, Vertretern des Gemeinderats und Landtagsabgeordnetem Manfred Kern (Grüne) aus dem Wahlkreis Schwetzingen, der auch den Neckar-Odenwald-Kreis betreut, machte der Minister einen Spaziergang durch das hochsommerliche Buchen und besichtigte jene Teile des "Grünen Bands", die sich direkt im Stadtzentrum befinden: die "Alla Hopp!"-Anlage, die teilweise renaturierte Morre, die neuen Sportgeräte am Schulzentrum sowie auch den künftigen Mehrgenerationentreff in der Hollergasse, der 2019 in Betrieb genommen werden soll.

Das "Grüne Band" ist eine gedachte Linie entlang der Morre und führt vom Hollersee über die Hopp-Anlage entlang der Morre zum Tierpark Hasenwald in Hettingen. An der teilweise renaturierten Morre befinden sich Sitzgelegenheiten und Sportgeräte. "Die Menschen haben hier die Möglichkeit, sich zu begegnen und zu erholen", stellte Burger das "Grüne Band" vor. Der weitere Ausbau des "Bandes" sei angedacht.

Minister Manfred Lucha bezeichnete das "Grüne Band" als "herausragendes Projekt, das Lebensqualität mit Ökologie und sozialen Faktoren verknüpft" und den öffentlichen Raum zum Erlebnisraum werden lasse.

Vor dem Rundgang durch Buchen wurde Minister Lucha im Alten Rathaus empfangen und trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Im Rahmen des Empfangs kam er auch auf den Festakt "50 Jahre Krankenhaus Buchen" zu sprechen, der im Ende Juni stattfand. Beim Festakt überreichte der Minister einen Scheck in Höhe von 10,5 Millionen Euro für die Modernisierung des Buchener Krankenhauses. Beim Festakt kritisierte Landtagsabgeordneter Georg Nelius (SPD), dass die Förderung kein Garant für ein langfristiges Bestehen des Buchener Krankenhauses sei.

Lucha, der beim Festakt keine Stellung nehmen konnte, da er frühzeitig zu einem weiteren Termin abreisen musste, holte dies nun nach: "Die 10,5 Millionen Euro sind eine sichere Investition und garantieren den Bestand des Krankenhauses über die nächsten 20 Jahre", unterstrich der Minister im Alten Rathaus.