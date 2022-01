Von Martin Bernhard

Buchen. Wie vergessen scheint sie im Morretal zu liegen: die Kettenmühle, auch Hainstadter Mühle genannt. Unbewohnbar, scheinbar dem Verfall preisgegeben. Kaum zu glauben, dass dort vor etwa 80 Jahren Schneeketten für die Wehrmacht geschmiedet wurden. Das ehemalige Mühlengebäude befindet sich in einem eher schlechten baulichen Zustand. "Der Keller ist feucht, stellenweise gibt es marode Wände, welche nicht mehr tragfähig sind. Allerdings ist das Dach des Wohnhauses noch intakt und viele Wände sind noch tragfähig", schreibt die Stadtverwaltung auf Anfrage.

Nach dem Lorscher Codex schenkte ein gewisser Reginfrit die Mühle im Jahr 777 dem Kloster Lorsch. Buchen selbst wurde im Jahr 773 erstmals urkundlich erwähnt. Die Mühle befand sich bis zum Jahr 1939 auf Hainstadter Gemarkung und wird deshalb auch Hainstadter Mühle genannt. Mit der Sage "Das Lichtlein von der Hainstadter Mühle" ging sie in den Sagenschatz der Region ein. "Früher befand sich zwischen heutigem Waldschwimmbad und Hainstadter Mühle mooriger Untergrund", erläuterte der Ur-Buchener Franz Wittemann den Entstehungshintergrund der Sage. Aufgrund von Gasen blinkten Irrlichter dort zeitweise auf. Der Legende nach soll ein Wanderer einem Irrlicht gefolgt und im Moor umgekommen sein.

Auf dem Gelände im Bereich Waldschwimmbad und Kettenmühle erinnert längst nichts mehr an ein Moor. Nur der Hainsterbach war beim Vor-Ort-Besuch wegen der regenreichen Tage stellenweise über die Ufer getreten.

Rechts steht die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Produktionshalle, die der Städtische Bauhof als Lager nutzt. Foto: Martin Bernhard

Idylle zeichnet die Kettenmühle wegen ihrer malerischen Lage im Morretal immer noch aus, auch wenn es eine des Verfalls geworden ist. Das Dach wirkt schief, an der Frontseite verfügt der Putz über unterschiedliche Farbtöne, Parabolantennen weisen darauf hin, dass hier vor nicht allzu langer Zeit Menschen gewohnt haben. Nach Informationen der Stadtverwaltung diente das Mühlengebäude vor drei bis vier Jahren noch als Obdachlosenunterkunft.

Im Jahr 1962 habe auf dem Areal die Firma Göttfert ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Und im Jahr 1960 fand die Familie Cinque in der Kettenmühle vorübergehend eine Bleibe – die ersten Italiener, die sich als Gastarbeiter in Buchen niedergelassen hatten.

Wer jetzt die Mühle besichtigt, geht durch niedrige Räume, sieht verschmutzte Wände, marode Türen und abgenutzte Böden. Manche Räume dürfen aus statischen Gründen nicht betreten werden. Man trifft auf Hinterlassenschaften früherer Bewohner: alte Möbel, Öfen, Bilder und Kartons. Wer dieses Gebäude nutzen will, muss es von Grund auf sanieren. Nach Auskunft der Stadtverwaltung hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder Personen für einen Umbau oder eine Sanierung der Kettenmühle interessiert. Vermutlich hielt sie der Zustand der Gebäude davon ab, ihre Pläne zu realisieren. Die Stadt wäre bereit, das Areal zu verkaufen, sollte ein Investor ein passendes Projekt dort verwirklichen wollen.

Symbol der Vergänglichkeit: Das Mühlengebäude müsste kernsaniert werden. Foto: Martin Bernhard

Zum Areal zählt neben dem früheren Mühlengebäude ein Produktionskomplex, bestehend aus einer Produktionshalle, einer Maschinenhalle, einer Werkshalle und einem Nebengebäude. Auch diese Bauten befinden sich in einem eher schlechten Zustand. Der Produktionskomplex wird teilweise als Lager für den Bauhof verwendet. So hat man dort unter anderem Baumaterialien und den Osterschmuck des Marktplatz-Brunnens eingelagert. Unterhalb der Werkshalle befinden sich Garagen, die die Stadt vermietet hat.

Bevor die Stadt Buchen die Mühle übernahm, war Emil Weber ihr letzter Eigentümer. Wie seine Tochter Karin Richter erzählte, floss früher die Morre durch einen der beiden Keller der Mühle und trieb das Mühlrad an. Die Schmiede selbst verfügte über einen Amboss. Nach Karin Richters Worten wurden in der Mühle viele Arten von Ketten gefertigt, zum Beispiel Kuhketten, Schiffsankerketten und während des Zweiten Weltkriegs auch Schneeketten für die Wehrmacht. Reinhildis Gerold, Cousine von Karin Richter, besuchte als Kind häufig die Verwandtschaft in der Kettenmühle. "Da hat jeder rangemusst", erinnert sie sich an die harte Arbeit in dem Familienbetrieb.

Der Rollator ist ein Überbleibsel der letzten Bewohnerin. Foto: Martin Bernhard

Wie Karin Richter erläuterte, habe ihr Vater über mehrere Patente verfügt, unter anderem über eines für ein Schneeketten-Kreuz. Das brachte ihm im Jahr 1953 einen Großauftrag für die in Gründung befindliche Bundeswehr ein. Daraufhin errichtete Weber eine zusätzliche Halle auf dem Kettenmühlen-Areal, schaffte sich Maschinen an und stellte Leute ein. Da machte Webers schärfster Konkurrent ihm sein Patent streitig. Webers Firma ging insolvent und Emil Weber verkaufte die Kettenmühle an die Stadt Buchen. Er zog im Jahr 1959 mit seiner Familie nach Karlsruhe. Dort arbeitete er als Ingenieur und starb im Alter von 79 Jahren.