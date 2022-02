Arbeiten in luftiger Höhe: Ein Arbeiter war am Montag auf dem Sendemast in der Hettinger Straße mit Reparaturarbeiten beschäftigt.

Buchen. (rüb) Zwischen Samstag und Montag klagten unzählige Telekom-Kunden im Buchener Stadtgebiet über Störungen des Mobilfunknetzes: "Kein Netz", so lautete für viele die Botschaft. Weder Telefonate noch der Austausch mobiler Daten waren möglich. Auf Anfrage der RNZ teilte Pressesprecherin Gabriele Michalek von der Telekom mit, dass im Zuge kontinuierlicher Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten am Sender in der Hettinger Straße Umbaumaßnahmen vorgenommen worden seien. "Diese Arbeiten können voraussichtlich noch heute abgeschlossen werden", sagte sie am Montagnachmittag und bat die Kunden für "die vorübergehenden Beeinträchtigungen" um Entschuldigung.