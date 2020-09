Von Tabea Laier

Buchen. "Ja, wir haben wieder geöffnet!", ruft Olga Gebert, Geschäftsführerin des Buchener Indoor-Spielplatzes "Paradiso", freudestrahlend einer Mutter entgegen. Genau sechs Monate musste das "Paradiso" seine Türen wegen Corona geschlossen halten. Seit letztem Freitag ist der Spielplatz nun wieder für Gäste geöffnet. Das "Paradiso" begeistert seit fünf Jahren Klein und Groß mit seinen Indoor-Angeboten. In der Buchener Tennishalle können sich die Kinder auf 2500 Quadratmetern beim Spielen auf Hüpfburgen, Klettergerüsten, Trampolinen und Rutschen austoben. Zwischendurch können sie im geräumigen Gastronomiebereich Pause machen.

Wie für so viele Betreiber gesellschaftlicher Treffpunkte begann mit Corona dann allerdings eine Katastrophe. Als der Lockdown Mitte März bekannt wurde, war Olga Gebert noch voller Hoffnung, dass das "Paradiso" nach spätestens einer Woche wieder öffnen könne. Anders als erwartet, blieb die beliebte Attraktion dann aber ab dem 19. März ein halbes Jahr ohne Gäste und damit ohne Einnahmen. Über 150 Geburtstagsfeiern, die im "Paradiso" geplant waren, musste die Geschäftsführerin absagen. Auch die angeschlossene Salzgrotte musste vorerst geschlossen werden.

Unterkriegen lassen hat sich Olga Gebert jedoch nicht. Deshalb hat sie die Zeit intensiv genutzt, vor allem für die Familie. Mit ihren Kindern verbrachte sie die schulfreien Wochen hauptsächlich im Indoor-Spielplatz, wo diese die vielen Attraktionen ganz für sich alleine hatten.

Theoretisch hätte das "Paradiso" seit dem 1. Juli wieder öffnen dürfen. Praktisch sah sich Olga Gebert jedoch gezwungen, ihre Türen weiterhin geschlossen zu halten. Die Einhaltung der Vorschriften schien ihr damals mit spielenden Kindern nicht möglich. Auch die Verantwortung für eine mögliche Infektion wollte sie nicht tragen. Vor allem sah sie den Spaß der Kinder unter diesen Umständen beeinträchtigt: "Mir persönlich ist es einfach wichtig, dass die Kinder ohne Mund-Nase-Maske spielen können."

Dann ging alles aber ganz schnell. Inzwischen hatte Olga Gebert ein detailliertes Hygienekonzept auf die Beine gestellt und der Ortspolizeibehörde vorgelegt. Letzten Dienstag hatte das Warten dann ein Ende: Die Genehmigung lag vor. Schon drei Tage später konnte Familie Gebert das "Paradiso" sowie die Salzgrotte wiedereröffnen – und das kam keine Sekunde zu früh. "Wir haben hier sehr hohe Fixkosten", erklärt Olga Gebert. Finanziell ist der Familienbetrieb am Limit. Was passiert wäre, wenn der Spielplatz weiterhin geschlossen geblieben wäre, möchte sich die Unternehmerin gar nicht ausmalen.

Natürlich ist der Betrieb nicht ohne Sicherheitsmaßnahmen möglich. Während sich die Maskenpflicht auf den Eingangsbereich beschränkt, gelten Abstandsregeln in der gesamten Halle. Zudem herrscht ein Einbahnstraßensystem, das die Besucher möglichst kontaktlos aneinander vorbeileitet. Auch Desinfektionsmittel steht bereit. Bevor das Spielvergnügen beginnen kann, muss auch ein Formular mit personenbezogenen Daten zur Kontaktverfolgung ausgefüllt werden.

Ein volles Haus herrschte im "Paradiso" am Wochenende der Eröffnung aber noch nicht. "Das liegt wahrscheinlich am guten Wetter", vermutet Olga Gebert. Denn die Resonanz auf die Wiedereröffnung ist enorm. Immer wieder klingelt das Telefon: Gäste fragen nach der Eröffnung oder buchen neue Termine für Geburtstagsfeiern. "Seitdem die Eröffnung bekannt ist, bekomme ich täglich ungefähr zehn Buchungen für Geburtstage", berichtet die Geschäftsführerin erfreut. Auch in den sozialen Medien ist der Anklang hoch.

Wie groß die Freude auf beiden Seiten über die Wiedereröffnung ist, merkt man auch schnell an der vertrauten Art, mit der die Kinder auf Olga Gebert zukommen und an der liebevollen Weise, mit der die 33-Jährige mit ihnen umgeht. Deshalb sieht sie den kommenden Wochen zuversichtlich entgegen. "Die Gäste können es nicht erwarten, wieder ins ,Paradiso‘ zu gehen", weiß sie. Die Geschäftsfrau, die trotz Corona pure Zuversicht ausstrahlt, hofft dann vor allem, dass die Abstandsregeln auch bei mehr Betrieb eingehalten werden. Dabei zählt sie vor allem darauf, dass die Eltern ihre Kinder ausreichend informieren.

Der Blick in die Zukunft fällt bei der positiv gestimmten Frau optimistisch aus. Angst, dass Corona ihre Lage wieder verschlimmern und zu einer erneuten Schließung führen könnte, zeigt Olga Gebert nicht. "Es wird bergauf gehen!", da ist sie sich sicher. Jetzt ist sie aber erst einmal froh, dass die Zeit der Stille im "Paradiso" ein Ende hat.