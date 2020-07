Buchen. (jasch) Stimmkräftig und gemütlich wird es am heutigen Donnerstag in der "Schüttelbar" in Buchen. Andreas Kümmert, 2013 Gewinner der Musikshow "Voice of Germany" und erfolgreicher Blues-Sänger, spielt live in Buchens Cocktailbar ein "Wohnzimmerkonzert".

"Wir haben unter Corona-Auflagen alles so zusammengestellt wie in einem Wohnzimmer, und so soll auch die Atmosphäre sein", erklärt Odelina Gebert, Geschäftsführerin der "Schüttelbar", das Konzept. Mit anderen Worten: Es wird gemütlich und heimelig.

Der private und begrenzte Rahmen des "Wohnzimmerkonzerts" bietet die Möglichkeit, die Corona-Verordnung und das Hygienekonzept umzusetzen, ohne störend zu sein. Auf festen Sitzplätzen dürfen die Gäste dann der Musik von Andreas Kümmert lauschen. Das Gasthaus "Zum Löwen" unterstützt die Cocktailbar mit Fingerfood.

Nach über drei Monaten der coronabedingten Zwangspause wagt die "Schüttelbar" den Wiedereinstieg in die Eventbranche mit dem Live-Auftritt des 31-Jährigen aus Gmünden am Main in Unterfranken. "Mit dem Konzert wollen wir neues Publikum hineinlocken, wieder dazu aufrufen wegzugehen und unsere Branche zu unterstützen", so Gebert.

Die Barbesitzerin hofft, dass das Event gut angenommen wird. Im Moment seien viele noch etwas verhalten. Andreas Kümmert unterdessen spielt seit Langem Konzerte trotz Corona. Er war einer der Sänger in den Live-Streams "Corona-Konzert". Blackout-Eventmanagement initierte die Veranstaltung, bei der jedes Wochenende ein anderer Künstler ein Konzert spielte, das Zuschauer per Live-Stream im Internet verfolgten.

Info: Tickets können in der "Schüttelbar" direkt, telefonisch oder per Whatsapp unter 06281/5658330 oder bei Blackout Eventmanagement & more in Hainstadt erworben werden.