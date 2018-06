Buchen. (tra) Eltern, die in Buchen einen Kindergartenplatz für ihren über dreijährigen Nachwuchs suchen, werden auch einen Platz finden. Wie Anne Rottermann vom Fachbereich Kindergarten- und Schulangelegenheiten in der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Alten Rathaus mitteilte, haben im Kindergartenjahr 2018/19 insgesamt 673 Kinder über drei Jahren einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Zur Verfügung stehen 719 Plätze. 694 Kinder (21 Kinder standen auf der Warteliste) wurden bereits angemeldet, somit stehen noch 25 Plätze zur Verfügung.

"Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung ist erfüllt", teilte Bürgermeister Roland Burger mit. "Auf Wartelisten werden Kinder nur dann gesetzt, wenn die Eltern sie in einem bestimmten Kindergarten anmelden wollen. In anderen Buchener Kindergärten gibt es freie Plätze." Der Bürgermeister betonte, dass die Stadt auch in Zukunft in Sachen Kindergartenplätze am Ball bleiben werde. Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung werden im Stadtgebiet Buchen in elf kirchlichen Kindergärten betreut. Die Plätze in der Kernstadt sowie in Bödigheim, Eberstadt, Götzingen und Waldhausen sind weitgehend belegt. Um der Nachfrage, insbesondere in der Kernstadt sowie in Hainstadt und Hettingen, gerecht zu werden, wird im Kindergarten Hainstadt eine neue Kindergartengruppe eingerichtet. Es wird geprüft, ob auch in der Kernstadt eine weitere Gruppe für Kinder über drei Jahren geschaffen werden kann. "In der Kernstadt ist der Bedarf durch Zuzüge und Flüchtlingsaufnahme hoch", erläuterte Rottermann.

Die 719 Plätze in den elf Kindergärten schlüsseln sich wie folgt auf: 117 Plätze in fünf Regelgruppen, davon sind zwei altersgemischte Gruppen; 243 Plätze in zwölf Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit, davon sind vier altersgemischt; 115 Plätze in fünf flexiblen Gruppen, davon sind zwei altersgemischt und 244 Plätze in neun Ganztagsgruppen.

Für Kinder unter drei Jahren gibt es im Kindergartenjahr 2018/19 insgesamt 152 Plätze in 20 Gruppen: 100 Plätze in zehn Kleinkindgruppen (für Kinder von einem bis unter drei Jahren); 14 Plätze in zwei Gruppen der Kindertagespflege "TigeR" (ein bis unter drei Jahre); 38 Plätze in acht altersgemischten Gruppen (zwei bis drei Jahre).

Von den 114 Plätzen für Kinder unter drei Jahren in den Kleinkind- und "TigeR"-Gruppen sind zu Beginn des Kindergartenjahres 88 Plätze belegt. Es gibt also noch 26 freie Plätze. Im Juli 2019 wird es sogar 34 Plätze geben, da Kinder, die das dritte Lebensjahr erreichen, in die Kindergartengruppen wechseln.

Von den 38 Plätzen für Kinder unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen sind zum Ende des Kindergartenjahres 23 Plätze von unter Dreijährigen und zehn Plätze von Kinder über drei belegt.

Ende Juli 2019 sind - unter Einbeziehung der Warteliste - voraussichtlich noch 28 Plätze für Kinder unter drei Jahren frei. In Buchen leben 353 Kinder, die zwischen einem und drei Jahre alt sind (Stand 31. Dezember 2017). Für diese Kinder stehen im aktuellen Kindergartenjahr 137 Plätze zur Verfügung. Das entspricht einem Versorgungsgrad von rund 39 Prozent. Im Kindergartenjahr 2018/19 werden insgesamt 152 Plätze für diese Altersgruppe vorhanden sein. Im Juli 2019 gibt es noch 28 freie Plätze.

"Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren kann somit erfüllt werden", sagte Bürgermeister Burger. Im Kindergarten Hainstadt werden zudem zwei neue Kleinkindgruppen eingerichtet. Für die Kinderbetreuung im Kindergartenjahr 2018/19 wird die Stadt rund 4,6 Millionen Euro im Haushalt bereitstellen.