Buchen-Hettingen. (KM) Bei der Vorstandssitzung des Hettinger Heimatvereins in der Wanderlust gab der Vorsitzende Gundolf Scheuermann einem umfassenden Rückblick auf den derzeitigen Stand der Dinge nach dem Klau der Namensschilder der Gedenksteine am Kriegerhain. Die polizeilichen Ermittlungen laufen zwar auf Hochtouren, jedoch wird die Erfassung der Täter äußerst wenig erfolgversprechend sein. Eine erfreuliche Nachricht konnte Scheuermann dem Vorstand mitteilen: Ein auswärts wohnender Hettinger Geschäftsmann hat seine Zusage gegeben, die Kosten für die Neuanfertigung der Namensschilder zu übernehmen, was mit Freude begrüßt wurde.

Hauptberatungspunkt war die dreitägige Feier zum 50 jährigen Bestehen des Heimatvereins vom 2. bis 4. November. Festauftakt ist der Kabarettabend mit dem aus Unterfranken stammenden Kabarettist Philipp Weber mit seinem Programm "Futter - streng verdaulich". Karten hierzu können bei den örtlichen Banken und beim Städtischen Verkehrsamt in Buchen erworben werden.

Der Festabend am Samstag beginnt mit einem gemeinsamen Abendessen um 18 Uhr. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bei Gundolf Scheuermann, Tel. 97273, erforderlich. Um 19 Uhr beginnt dann die Festlichkeit mit dem Musikverein und den Grußworten der Gäste sowie Vereinsehrungen.

Als Schmankerl des Festabends wird dann das 60-minütige Stück von der Theatergruppe des Heimatvereins mit dem Titel aufgeführt "Theater macht Freude, eine lustige Verwechslungskomödie". Am Sonntag findet die Seniorenfeier, als Herbstfest der Gemeinde deklariert, um 14 Uhr im Lindensaal statt. Hierzu sind alle Hettinger Senioren, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, eingeladen. Sie erhalten die obligatorischen Verzehrbons. Der Akkordeonverein "Akkordiana" aus Götzingen wird die Feier musikalisch umrahmen. Ebenfalls werden die Sieger des Fotowettbewerbs des Heimatvereins bekannt gegeben und das Theaterstück nochmals aufgeführt. Der Musikverein Hettingen wird bis zum Ausklang der Feier musizieren.

Zu den Festlichkeiten des 50 jährigen Bestehens des Heimatvereins ist die gesamte Bürgerschaft eingeladen.