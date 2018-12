Buchen-Hettingen. (tra) Während an vielen Schulen über die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen noch diskutiert wird, funktioniert sie an der Baulandschule bereits seit Jahren: Seit dem Schuljahr 2009/2010 gibt es dort eine Außenklasse der Schwarzbach-Schule, die von körperbehinderten Schülern sowie von Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen besucht wird. Die Schwarzbach-Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum der Johannes-Diakonie Mosbach.

Die Schüler, die vor rund neun Jahren als Kinder in die Außenklasse kamen, sind Jugendliche geworden, deren Schulzeit endet. Somit läuft die erste Außenklasse, die an der Baulandschule eingerichtet wurde, aus.

"Die Außenklasse ist ein wichtiges Standbein der Baulandschule geworden", berichtet Rektor Jochen Köpfle. "Schüler mit und ohne Behinderung profitierten gleichermaßen. Für die Schüler, die regulär die Baulandschule besuchen, ist es selbstverständlich, Rücksicht auf Schwächere zu nehmen. Sie helfen Kindern, die im Rollstuhl sitzen, schieben sie und machen ihnen den Weg frei."

Die Schüler der Außenklasse werden von zwei Lehrern der Schwarzbach-Schule unterrichtet, von Regina Biemer-Vilgis und Christoph Meier.

Meier unterrichtet seit September die Außenklasse in Hettingen. "An anderen Schulen, die eine Außenklasse haben, gibt es manchmal eine Distanz zwischen den regulären Klassen und der Außenklasse. In Hettingen ist jedoch genau das Gegenteil der Fall. Die Kooperation mit der Baulandschule ist sehr gut."

Das System ist zudem durchlässig. Schüler der Außenklasse können an der Baulandschule den Hauptschulabschluss machen. "Die Kinder werden körperlich und intellektuell dort abgeholt, wo sie stehen und haben später auch die Möglichkeit, in eine reguläre Klasse zu wechseln", sagt Stefanie Berger. Ihr Sohn Michael wird nun eine Ausbildung machen. "Durch die Außenklasse habe ich viel erreicht", bestätigt er. Den Schulalltag empfand er als angenehm: "In der Klasse kennt jeder die Schwächen der anderen und man kann sich deswegen untereinander immer verzeihen." Auch Vater Horst Berger ist vom Konzept der Außenklasse überzeugt: "Ich bin ein Fan von gut gemachter Inklusion. Richtig gemachte Inklusion tut der Gesellschaft gut. Der Fokus richtet sich in der Schule dann weniger auf Perfektion und Leistungsdruck, sondern mehr auf das menschliche Miteinander."

Simone Großkinsky ist ebenfalls der Meinung, dass die Außenklasse für ihre Tochter genau richtig gewesen sei. "Es gibt im Neckar-Odenwald-Kreis kaum Angebote für Kinder mit körperlicher Behinderung. Ohne die Außenklasse hätte es für Lea hier in der Region keine passende Schule gegeben. Die kleine Klasse ist eine tolle Möglichkeit, Kinder mit Handicap zu unterrichten. Sie sind in der Außenklasse behütet und geschützt."

Regina Biemer-Vilgis, Christoph Meier, Rektor Köpfle und das Kollegium der Baulandschule hoffen nun, dass im nächsten Schuljahr an der Hettinger Schule wieder eine Außenklasse eingerichtet wird. "Es hängt davon ab, ob es genügend Anmeldungen gibt", sagt Köpfle.

Wenn mindestens fünf Kinder angemeldet werden, kann die Baulandschule weiterhin mit der Schwarzbach-Schule kooperieren und eine Außenklasse einrichten. "Wir möchten die Klasse unbedingt weiter anbieten", unterstreicht Köpfle.

Die Außenklasse biete, so Rektor Köpfle, viele Chancen: "Neben der Schulbildung nehmen die Kinder und Jugendlichen noch viel mehr mit. Sie lernen, über alle Unterschiede hinweg mit anderen zu kooperieren und diese zu unterstützen. Eine integrative Schule leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer humanen und demokratischen Gesellschaft."

Info: Weitere Infos gibt es an der Baulandschule unter Tel. 06281/8080.