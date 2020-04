Buchen. (RNZ) Wer an der Baustelle am Burghardt-Gymnasium vorbeigekommen ist, kann große Fortschritte am Neubau von Trakt zwei wahrnehmen. Zukünftig soll der Neubau zweigeschossig sein und als Haupteingang mit Anschluss an Cafeteria und Übergang zum Selbstlernzentrum dienen. Es werden zwei Fachräume für bildende Kunst, Musik sowie weitere Klassen- und Kursräume entstehen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Vergangene Woche wurde die Decke über dem Erdgeschoss verlegt.

Die Vorbereitungszeit für die Rüstung dauerte acht Tage: Insgesamt wurden 90 Gerüsttürme mit je vier Stützen, also insgesamt 360 Stützen, sowie 660 Fachwerkträger und 50 Schrägsprieße zur Stabilisation aufgebaut. Die Decke lagert beidseitig auf Stützen und Unterzügen, der gesamte Raum ist nach Fertigstellung auf einer Breite von über zwölf Metern komplett stützenfrei. Die Verlegung der Deckenelemente mit Hilfe eines Autokrans hat etwa 1,5 Tage gedauert, insgesamt wurden etwa 80 Deckenelemente verlegt: Jedes Element ist über zwölf Meter lang und wiegt etwa acht Tonnen. Insgesamt wurde so eine Fläche von 1150 Quadratmetern verlegt.

Im nächsten Schritt werden die Auflageflächen der Deckenelemente als Randunterzug betoniert. Anschließend werden die Stützen für das Obergeschoss betoniert, worauf die Dachkonstruktion auf Holz aufgebaut werden kann. Diese Arbeiten sollen Mitte Juni beginnen.