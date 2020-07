Buchen. Auch wenn in den Schulen in den letzten Wochen und Monaten wegen Corona nichts mehr war wie gewohnt, so gab es am Mittwoch doch eine Rückkehr in die Normalität: Wenn es in die Sommerferien geht, dann strahlen die Schüler über beide Backen. So wie die Klasse 2b der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen, die von Klassenlehrerin Karin Straub mit besten Wünschen verabschiedet wurde.

Der Stundenplan hat für die nächsten sechseinhalb Wochen ausgedient – stattdessen stehen Schwimmbadbesuche, Spielen mit Freunden oder Urlaubsreisen ganz oben. Wie es dann im September in den Schulen weitergeht, ist zumindest für die Schüler zum Glück ganz weit weg.