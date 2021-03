So einfallsreich reagieren die Einzelhändler in der Marktstraße Buchen auf die jetzt geltenden Vorgaben. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Wir sind weiter wie gewohnt für euch da!" Diese Botschaft ist den Einzelhändlern in Buchen – und der gesamten Region – wichtig. Seit Mittwoch sind die Lockerungen der Corona-Verordnung rückgängig gemacht, und es gelten kreisweit neue Regeln: Doch auch bei einer Inzidenz über 50 ist das Einkaufen in den Geschäften der Innenstadt zu den gewohnten Öffnungszeiten möglich und zwar mit "Click & Meet".

"Das heißt, die Kunden können in den Geschäften wie bisher einkaufen, und alle Geschäfte der Innenstadt haben wie gewohnt geöffnet", erklärt Marko Eichhorn. Wer möchte, kann im Voraus einen Termine für das Einkaufen in einem Geschäfte vereinbaren. Dies geht natürlich auch direkt an der Ladentüre, da alle Geschäfte in Buchen "Sofort-Termine" anbieten. "Vielleicht müssen Sie kurz warten, da bereits Termine in diesem Geschäft stattfinden", sagt Simone Farrenkopf. Der einzige Unterschied zum "normalen" Einkaufen ist, dass die Kunden in den Geschäften ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen.

Eines hat sich nicht geändert: Natürlich muss in den Geschäften weiterhin eine medizinische oder eine FFP2-Maske getragen werden, und die üblichen Abstands- und Hygieneregeln gelten natürlich ebenfalls.

Als kleine Belohnung für die Treue der Kunden und für den Beitrag, den alle Kunden durch Einhalten der AHA-Regeln zur Sicherheit aller beitragen, haben sich die Verantwortlichen der Aktivgemeinschaf etwas einfallen lassen: Bis Ostern gibt es beim Einkauf in den Buchener Fachgeschäften doppelte Stempel in die "Buchi"-Karten, und in den einzelnen Geschäften warten individuelle Dankeschöns auf die Kunden.

"Wir hatten heute schon telefonisch vereinbarte Termine, aber auch ,Sofort-Termine‘", berichtet Melanie Haag. Im Vergleich zum Montag und Dienstag ging es jedoch deutlich ruhiger zu. "Viele Kunden haben am Samstag und Anfang der Woche die Chance genutzt", weiß Simone Farrenkopf. Dass sie nun trotz Einschränkungen weiter für die Kunden da sein dürfen, ist den drei Händlern sehr wichtig. Aber viele Menschen seien dennoch verunsichert: "Die Kunden werden durch die Politik vergrault."

Umso wichtiger sei nun Verlässlichkeit: Ein ständiges Auf- und Zuschließen sei niemandem zumutbar. Vor allem in kleinen Städten mit überschaubaren Besucherströmen sei der Einzelhandel mit Sicherheit kein Infektionstreiber. "Das belegen auch Studien", bekräftigt Melanie Haag. "Wir sind alle bereit, die Einschränkungen mitzutragen", sagt Marko Eichhorn und verweist auf Vorgaben wie die Beschränkung auf einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche bei "Click & Meet". Dies sei im ländlichen Raum kein Problem für die Geschäfte, was Melanie Haag bestätigt: "Damit kann ich mehrere Kunden gleichzeitig mit Abstand und Sicherheit bedienen."