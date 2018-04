Buchen. (ahn) Man sieht bereits jetzt, dass es im Kulturbiergarten des Gasthauses "Zum Schwanen" gemütlich sein wird. Die Sitzfläche, auf der bald bis zu 70 Gäste das eine oder andere kühle Getränk serviert bekommen werden, steht kurz vor ihrer Fertigstellung. Der Bereich, in dem die kleine mit Grill und Zapfanlage ausgestattete Hütte stehen wird, wurde bereits gepflastert. Auch die Hütte ist im Werden.

Es zeichnet sich ab, dass sich die bebauten Bereiche des Biergartens harmonisch in die Grünflächen, die möglichst naturbelassen bleiben sollen, einfügen werden. "Wenn der Sitzbereich dann so weit fertig ist, wird nächste Woche die Rasenfläche eingesät", informiert der "Schwanen"-Wirt Simon Schäfer.

Im hinteren Bereich des Biergartens wird später auch eine Bühne errichtet, auf der den Besuchern Kleinkunst präsentiert werden soll.

Die Örtlichkeit im Außenbereich ist über einen barrierefreien Zugang zu erreichen. Dies galt bis vor Kurzem allerdings noch nicht für die Toiletten, die sich im Wirtshaus selbst befinden. Doch auch da habe man Abhilfe geschaffen, gibt der "Schwanen"-Wirt Auskunft: "Wir haben jetzt auch einen Personenlift für die Wirtschaft installiert, so dass man die Toiletten ohne Schwierigkeiten erreichen kann." Der Biergarten, der direkt gegenüber des Gasthauses "Zum Schwanen" in der Kellereistraße liegt, soll voraussichtlich im Mai den Betrieb aufnehmen, wie Schäfer berichtet: "Geplant ist, dass wir in ungefähr einen Monat öffnen."

Nächste Woche werde man die Biertheke bei der Brauerei Faust bestellen, die Lieferzeiten würden sich auf drei bis vier Wochen belaufen. "Wenn die Theke aufgebaut ist, ist es so weit: Dann können wir den Biergarten eröffnen", gibt der "Schwanen"-Wirt Auskunft.

Dieser wird dann bis September von 12 bis 22 Uhr geöffnet sein. Auf der Speisekarte wird zunächst gutbürgerliche Küche mit Steak, Schnitzel und Wurstsalat stehen, später soll die Speisekarte erweitert werden. Alles in allem verspricht der Biergarten ein Erfolg zu werden. Schäfer steht der Eröffnung positiv gegenüber: "Ich bin voller Vorfreude, aber ich bin auch gespannt, was passiert und was auf uns zukommt."

Info: Der Kulturbiergarten wurde in das Förderprogramm von "Leader" aufgenommen. Das Förderprogramm übernimmt 25 Prozent der Kosten.