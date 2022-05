Die stolze Spendensumme von 13 500 Euro wurde am Donnerstag im Alten Rathaus bekannt gegeben. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) Beim Buchener Friedensbasar des Kiwanis-Clubs Buchen-Walldürn, der am vergangenen Wochenende in der Fußgängerzone stattfand und auf große Resonanz stieß, wurde insgesamt die stolze Spendensumme von über 13.500 Euro erwirtschaftet, die nun Geflüchteten aus der Ukraine zugutekommen wird. Die Spendensumme wird an gemeinnützige Träger ausgegeben, die mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Bei einem Pressegespräch am Donnerstag stellte Bernhard Conrad vom Kiwanis-Club die Spender größerer Summen sowie die potenziellen Spendenempfänger vor. "Wir möchten mit der Summe möglichst viele Kinder erreichen", unterstrich Conrad. Die Empfänger wie Caritas und Diakonie, das Burghardt-Gymnasium und die Abt-Bessel-Realschule sowie die katholische und die evangelische Kirchengemeinde können dem Kiwanis-Club ihren jeweiligen Bedarf mitteilen. Beim Pressegespräch wurden auch Erfahrungen ausgetauscht.

"Der Bedarf wird sich in den nächsten Monaten abzeichnen", berichtete Peter Zimmermann vom Caritasverband. Er berichtete, dass Geflüchtete teils ohne Geldmittel kämen und großen Beratungsbedarf hätten. Die Spende werde voraussichtlich für psychologische Betreuung sowie für die Freizeitgestaltung für ukrainische Kinder verwendet.

Zimmermann sprach zudem die landauf, landab angespannte Fachkräftesituation an: "Sozialarbeiter und Erzieher fehlen, und das Potenzial ukrainischer Fachkräfte muss genutzt werden." Wenn in den nächsten Monaten viele geflüchtete Kinder ankämen, könne deren Betreuung durch die aktuell vorhandenen Fachkräfte nicht geleistet werden.

Ingrid Scheuerer von der Diakonie berichtete über das neue Begegnungscafé für geflüchtete Ukrainer, das im Mehrgenerationenhaus Buchen stattfindet: "Das Café wird total gut angenommen. Letzte Woche waren 75 Personen da." Sie betonte, dass Spenden für Sachmittel sehr gut seien, vor allem müsse jedoch auch die Personalsituation verbessert werden. "Es werden weitere Ehrenamtliche und mehr Hauptamtliche gebraucht, die die Ehrenamtlichen koordinieren."

Lisa-Marie Keller vom Integrationsmanagement der Stadt Buchen schloss sich an und wies ebenfalls auf die Fachkräftesituation hin: "Selbst wenn Geld da ist, gibt es kein Personal."

Pater Daison und Elisabeth Hell berichteten als Vertreter der katholischen Kirche, dass das Pfarrhaus in Waldhausen für Geflüchtete bereitstünde, jedoch noch keine Schutzsuchenden zugewiesen worden seien. Pfarrerin Julia Lehner von der Christuskirchengemeinde sagte, dass auch bei der evangelischen Gemeinde noch keine Geflüchteten angekommen seien. "Wir wappnen uns und wollen Kinder in unsere bestehenden Angebote integrieren", so die Pfarrerin.

Schulleiterin Monika Schwarz von der Abt-Bessel-Realschule berichtete, dass aktuell fünf Kinder aus der Ukraine die ABR besuchen. Caroline Köpfle von der Integrationsklasse teilte mit, dass die Kinder sich sehr gut integrierten. Auch am Burghardt-Gymnasium (BGB) werden fünf ukrainische Schüler unterrichtet. "Wir erwarten, dass noch sehr viele Kinder kommen werden, die dann auch Sachmittel benötigen", so stellvertretender Schulleiter Achim Wawatschek.

Das Burghardt-Gymnasium hat sich auch selbst am Friedensbasar beteiligt: "Schüler haben Muffins gebacken. Es war eine tolle Aktion, da Kinder etwas für Kinder tun konnten", freute sich BGB-Lehrer David Laufer über den gelungenen Beitrag zum Basar.

Beim Pressetermin waren Vertreter der Spender größerer Summen dabei: So der katholische Frauenbund. Eva Strein lobte, dass beim Basar Menschen nicht nur helfen, sondern auch zusammenkommen konnten. Beim Basar war der Frauenbund mit Kleidung vertreten. Strein fand es jedoch schade, dass aufgrund der kurzen Planungszeit viele Vereine nicht teilnahmen. Der Lions-Club Madonnenland bot Preise aus dem Adventskalender an, die von den Gewinnern nicht abgeholt worden waren. Auch Volksbank und Sparkasse waren vertreten.

Die höchsten Summen kamen von folgenden Spendern: Burghardt-Gymnasium, Buchen Lions-Club Madonnenland, Frauenbund, Eine-Welt-Laden, Apotheke am Musterplatz, Firma Seitenbacher, Arztpraxis Dr. Krautheim und Kiwanis-Club Buchen-Walldürn.

Info: Das Kiwanis-Spendenkonto: IBAN DE50674500480007042369; Verwendungszweck "Ukraine".