Hainstadt. (rüb/pol) Eine verletzte Bewohnerin und Sachschaden von mehr als 200.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes am Montagvormittag in der Adalbert-Stifter-Straße in Hainstadt. Die Freiwillige Feuerwehr Buchen war mit einem Großaufgebot vor Ort und löschte den Brand, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

Die Polizei Buchen ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das Feuer, das gegen 11.20 Uhr vermutlich im Keller des Mehrfamilienhauses ausbrach, breitete sich schnell auf das gesamte Gebäude aus. In der Folge schlugen sich die Flammen über einen Lichtschacht auf die darüber liegende Terrasse durch, entzündeten dort eine Pergola und gelangten so bis zum Dach des Gebäudes.

Der Sachschaden durch Feuer und Löschwasser wird laut Polizeiangaben auf mehr als 200.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Buchen war mit elf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften aus den Abteilungen Hainstadt, Buchen-Stadt und Hettingen vor Ort. Ebenfalls waren Rettungskräfte des DRK und Verantwortliche der Stadt Buchen an der Unglücksstelle.

Die 70-jährige Bewohnerin der Kellerwohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer ausbrach, werden Kriminaltechniker der Kriminalpolizei am heutigen Dienstag untersuchen. Das Haus ist unbewohnbar: Die übrigen beiden Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten anderweitig untergebracht werden.