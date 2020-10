Buchen. (tra) Der Bahnhof Buchen wurde in den vergangenen Monaten modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Insgesamt investierte die Westfrankenbahn rund 1,2 Millionen Euro. Der Bahnhof wurde am Montag im Beisein von Peter Hauk, Minister für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Roland Burger sowie Denis Kollai, Sprecher der Geschäftsleitung Westfrankenbahn, offiziell an die Bevölkerung übergeben.

"Wir freuen uns, den Bahnhof nun auch offiziell an alle Reisenden und Gäste zu übergeben. In Verbindung mit der barrierefreien Flotte der Westfrankenbahn können wir ab sofort auf der Madonnenlandbahn barrierefreie Fahrten anbieten. Aber barrierefreie Züge erfüllen ihren Zweck nur dann, wenn der jeweilige Bahnhof dazu passt. Und in Buchen passt nun alles hervorragend zusammen", sagte Kollai bei der Übergabe.

Minister Hauk lobte, dass sich die Westfrankenbahn hinsichtlich des Buchener Bahnhofs investitionswillig gezeigt habe. Nun gelte es, den Takt der Züge attraktiver zu gestalten. "Das Ziel muss eine möglichst nahtlose Vertaktung mit Seckach und Mosbach sein", unterstrich Hauk. Im Rahmen der Flurneuordnung Bödigheim würden, so Hauk, unbeschrankte Bahnübergänge abgeschafft, sodass die Züge schneller fahren können.

Auch die Strecke zwischen Miltenberg und Seckach soll durch eine schnellere Bahnverbindung attraktiver gemacht werden. Dafür sollen auch in Hainstadt unbeschrankte Bahnübergänge geschlossen oder mit Schranken ausgerüstet werden (die RNZ berichtete).

"Das ist ein Termin, wie man ihn sich als Landrat nur wünschen kann", sagte Achim Brötel. Der Bahnsteig 2 und Buchen-Ost seien 2019 barrierefrei ausgebaut worden, nun sei auch der Bahnsteig 1 barrierefrei. "Der Hauptbahnhof Buchen ist damit absolut auf der Höhe der Zeit", so Brötel. Der Bahnsteig 1 wurde verlängert und auf 55 Zentimeter erhöht und sei durch einen stufenfreien Zugang erreichbar. Es wurde für umweltfreundliche LED-Beleuchtung und ein taktiles Leitsystem für Blinde gesorgt. Eine Sanierung der Überdachung wurde durchgeführt und die Anlage sei optisch aufgewertet worden. Zudem haben alle Züge, die halten, eine Spaltüberbrückung, so dass ein barrierefreier Zustieg möglich ist. Bis auf den Haltepunkt Hainstadt, der 2021 umgebaut wird, seien alle an der Strecke liegenden Verkehrsstationen auf dem Gebiet des Neckar-Odenwald-Kreises ausgebaut worden.

Die gute Infrastruktur sei da, müsse aber entsprechend genutzt werden. Und da gäbe es laut Brötel noch deutlich Luft nach oben: "Wir sind hier auf der Madonnenlandbahn Lichtjahre vom Landesstandard entfernt", nahm er das Land Baden-Württemberg in die Pflicht, das für die Sicherstellung der Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen auf der Schiene verantwortlich sei. "Die Madonnenlandbahn ist ein Sorgenkind. Hier liegt erhebliches Fahrgastpotenzial brach, weil die Strecke in der Bedienung deutlich hinter dem zurückbleibt, was eigentlich ihrer Bedeutung entsprechen würde", kritisierte der Landrat. "Bislang sind unsere Vorstöße für eine Verbesserung der unbefriedigenden Situation aber daran gescheitert, dass das Unsummen kosten und eine halbe Ewigkeit lang dauern würde. Die Stichworte dazu heißen fehlende Elektrifizierung, schwierige Topographie und unbeschrankte Bahnübergänge."

Aber der Landkreis bleibe am Ball: Gemeinsam mit dem Land und dem Landkreis Miltenberg wurde im Rahmen einer Zukunftsuntersuchung ausgelotet, ob es nicht doch Möglichkeiten gebe, die Strecke attraktiver zu gestalten und sogar S-Bahn-ähnlich auszubauen. Wenn die Strecke selbst nicht elektrifizierbar sein sollte, könne man stattdessen an eine Elektrifizierung der Verkehrsmittel denken, sagte Brötel. Die Ergebnisse würden momentan ausgewertet. "Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es wohl keinen Königsweg geben wird. Trotzdem werden wir da aber nicht mehr locker lassen."

Bürgermeister Roland Burger sagte, dass es hinsichtlich des Umweltschutzes notwendig sei, mehr Bürger zum Bahnfahren zu animieren. "Jedoch kann man nur mit dem richtigen Takt die Menschen aufs Gleis locken. Hier gibt es noch Aufgaben, auch wenn bereits wichtige Schritte umgesetzt wurden." Auch die Stadt Buchen habe einen Beitrag geleistet, um den Bahnhof noch attraktiver zu machen: So wurden Veloboxen installiert und eine Treppe angelegt, die aus Richtung Stadthalle zum Bahnhof führt.

Christoph Kraller, Geschäftsführer der DB RegioNetz GmbH, betonte, dass es das Ziel der DB RegioNetz sei, zielgerichtet zum Wohl der Fahrgäste zu arbeiten. Es gehöre zum Auftrag der GmbH, klassische Nebenbahnhöfe in eine prosperierende Zukunft zu führen.