Da die BBV erstmals ihre Eisbahn aufbauen wird, gibt es auch kein reales Bild von ihr. Wer sie live und am eigenen Leib ausprobieren will, hat ab 26. November die Gelegenheit dazu. Diese Illustration soll einen ersten Eindruck vermitteln. Grafik: BBV

Buchen. (pm/jasch) Lange ist es nicht mehr hin bis zum Budenzauber am ersten Adventswochenende in Buchen und damit auch zum puren Schlittschuhvergnügen: Vom Beginn des Weihnachtsmarkts am 26. November bis zum 19. Dezember wird es eine echte Eisbahn auf dem Musterplatz geben, die von der BBV organisiert wird. "Wir wollen uns mit der Eisbahn für das tolle Vertrauen in die Zukunftstechnologie Glasfaser kreisüberschreitend in der gesamten Region bedanken. Die Einladung gilt nicht nur für Toni-Kunden, sondern für alle jeden Alters, die gerne Schlittschuhlaufen", betont Axel Halberstadt, Direktor Operations, bei der Vorstellung des Projekts am Donnerstag.

Die kostenlose Schlittschuhbahn mitsamt Hüttenzauber will als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und als Anziehungspunkt für die ganze Region verstanden werden. Ebenso kostenfrei ist das Ausleihen der Schlittschuhe. Die 300 Quadratmeter große Eisbahn ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

"Uns war es wichtig, kostenfrei zu bleiben und für die Bürger da zu sein. Die Eisbahn bietet uns die Möglichkeit, mit den Einwohnern in Kontakt zu bleiben", fährt Halberstadt fort. Die Idee zur Eisbahn hatte BBV-Mitarbeiter Oliver Stowasser, den Pressesprecher Thomas Fuchs auch als "Mastermind" hinter der Eisbahn bezeichnet. Sollte sie in Buchen erfolgreich sein, bestehe die Möglichkeit, die Eisfläche in den kommenden Jahren auch in anderen Städten der Vermarktungsregion aufzustellen, so Stowasser weiter.

"Es gab schon einmal eine Kunsteisbahn hier in Buchen, aber wir haben gesagt, wenn wir das machen, dann mit richtiger Eisfläche und einer richtigen Winterwelt." Hütten-Bewirtung und gemütliche Weihnachtsdekorationen sollen dann das bunte Treiben auf der 20 Meter langen Eisfläche umrahmen. Lokale Partner wie Katja Steimer und Blackout-Eventmanagement sorgen für Bewirtung mit Glühwein, Bratwurst und Co. sowie die passende Lichttechnik. Nur die Verpflegung wird kostenpflichtig sein, so die BBV-Mitarbeiter.

Angesichts der Größe der Eisfläche und der Corona-Verordnung teilt die BBV Eislaufzeiten ein. Von 10 bis 18 Uhr stehen fünf 90-minütige Zeiträume für 60 Personen bereit. Besucher mit einer Reservierung müssen pünktlich sein: Wer nicht spätestens 15 Minuten nach der gebuchten Zeit erscheint, dessen Platz wird an andere Interessierte weitervergeben. Für die jeweils letzte Laufzeit nach 20 Uhr sind keine Ticketreservierungen mehr erforderlich – dann können Eisläufer auch ohne Anmeldung den Schlittschuh-Spaß ausnutzen.

In Abstimmung mit der Stadt Buchen gilt aktuell für alle Besucher die 2G-Regel. Sicherheitspersonal wird den jeweiligen Impf- oder Genesenen-Nachweis vor Betreten am Einlass kontrollieren. Die Hygieneregel könne sich aber je nach Pandemielage ändern, verdeutlicht Pressesprecher Thomas Fuchs. Man arbeite in dieser Hinsicht eng mit der Stadt Buchen zusammen.

Die 60 zugelassenen Personen beziehen sich außerdem nur auf die zugelassene Anzahl auf der Eisfläche. Da es zusätzlich einen Außenbereich gibt, finden zwei Einlasskontrollen statt, klärt Fuchs auf.

Vor zwei Wochen lud der Netzbetreiber Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis und in den benachbarten Kreisen ein, sich zu festen Zeiten anzumelden. "Die bisherige Resonanz ist sehr vielversprechend, und viele Schulen freuen sich über das kostenlose Angebot", berichtet Halberstadt weiter. Schulen aus dem eigenen Landkreis, aber auch aus den benachbarten Landkreisen Heilbronn und Main-Tauber haben bereits einige Zeitfenster gebucht. Man sollte sich also schnell eine Karte reservieren, zudem beginnt an diesem Wochenende die kreisübergreifende Werbung in der Region, betont Oliver Stowasser.

Die Sattelschlepper des Dienstleisters "Iceworld" sind unterdessen schon von Berlin nach Buchen unterwegs. Am Wochenende startet der Aufbau der Eisbahn. Von Montag bis Donnerstag wird die BBV die Winterwunderwelt sukzessive zur Realität werden lassen. Schon ab dem kommenden Freitag, 10 Uhr, schlittern dann die Ersten über die Eisbahn.

Info: Über www.wir-sind-toni.de/eisbahn kann das Ticket mit der Eislaufzeit reserviert werden. Weitere Informationen zur BBV unter www.bbv-deutschland.de/wir-sind-toni/