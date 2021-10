Buchen. (jasch) Die Fahrbahndeckensanierung der B27 bei Waldhausen und Scheringen und der Einmündung L325 nach Langenelz liegt im Zeitplan. Die Fahrbahn im entsprechenden Bauabschnitt bleibt zwar halbseitig gesperrt, aber nach Informationen des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird der Verkehr ab Montag auf die fertig geteerte rechte Fahrspur in Richtung Buchen verlegt.

Dementsprechend beginnt Leonhard Weiss ab nächster Woche mit den Asphaltarbeiten auf der bisher befahrbaren linken Fahrspur (in Richtung Buchen). Die Sanierung des Kreuzungsbereichs nach Scheringen soll am Mittwoch abgeschlossen sein. Es folgen dann noch die Markierungsarbeiten. Autofahrer müssen deshalb noch mindestens zwei Wochen mit Behinderungen rechnen, so das Regierungspräsidium.