Der historische Farrenstall kann am Sonntag besichtigt werden. Foto: Tanja Radan

Eberstadt. (RNZ) Wenn jedes Jahr am zweiten Sonntag im September historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, ihre Türen öffnen, dann sind Architektur- und Geschichtsliebhaber zu Streifzügen in die Vergangenheit eingeladen. "Geschichte zum Anfassen", das bietet der Tag des offenen Denkmals dem Besucher dabei in wohl einmaliger Weise.

Am Sonntag, 8. September, kann der Eberstadter Farrenstall erkundet werden. Das historische Gebäude befindet sich in der Eberstadter Rathausstraße.

Im Farrenstall wurden früher die gemeindeeigenen Deckbullen untergebracht und versorgt. Das Gebäude gliedert sich in einen mit Feldsteinen gemauerten Kernraum, der in einen Scheunenbau mit Fachwerkaufbau für Stroh und Heu integriert ist.

Auf dem Grundstück befindet sich auch die historische "Sauwooch", also die Sauwaage. Das Areal liegt direkt im Ortskern und wurde unter Mitwirkung des örtlichen Musikvereins, der auch der Träger ist, und der gesamten Bevölkerung, darunter auch Geflüchtete aus Syrien und Irak, zur interkulturellen Begegnungsstätte umgestaltet. Am Sonntag ist der Farrenstall von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen werden nach Bedarf von Ortsvorsteher Nico Hofmann durchgeführt. Auch die interkulturelle Begegnung im Farrenstall wird thematisiert. Es gibt Getränke und belegte Brötchen.

Weitere Infos über den Tag des offenen Denkmals gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de