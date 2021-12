Buchen. (rüb) Das Angebot wäre auch in einer "normalen" Adventszeit ganz bestimmt auf riesige Resonanz gestoßen: Kostenlos Eislaufen? Wer kann dazu schon nein sagen! Aber in dieser erneut durch die Pandemie getrübten Vorweihnachtszeit stellt die Toni-Eisbahn des Glasfaserdienstleisters Breitbandversorgung Deutschland (BBV) auf dem Buchener Musterplatz einen ganz besonderen Anziehungspunkt dar. Alle Weihnachtsmärkte abgesagt, keine Adventskonzerte: Die Abwechslung auf der Eisfläche und rund um die Eisbahn kommt da für viele Menschen aus der Region wie gerufen.

Dementsprechend positiv fiel am Mittwoch auch die "Halbzeitbilanz" von BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs aus: "Wir sind überrascht, wie gut die Eisbahn angenommen wird, und auch die Rückmeldungen sind durchweg positiv." Auch die Zahlen untermauern dies: Von insgesamt 7200 möglichen Terminen seit der Eröffnung am 26. November wurden 6846 gebucht – das entspricht einer Auslastung von 95 Prozent.

Die 300 Quadratmeter große Eisbahn ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Stand Mittwochnachmittag gab es für die restlichen Öffnungstage bis zum 19. Dezember aber lediglich noch zwei freie Zeitfenster. Wer aber keinen Termin bekommen hat und unbedingt zum ersten oder ein weiteres Mal aufs Eis möchte, der muss nicht verzweifeln: Nach 20 Uhr kann man, solange die Kapazität ausreicht, auch ohne Anmeldung Schlittschuhlaufen.

Zum Erfolgsrezept der Eisbahn gehört natürlich auch die Bewirtung durch das "Barhamas"-Team. Bei Bratwurst, Waffeln und Glühwein lässt es sich auch abseits der Eisfläche gut leben.

"Wir wollen uns mit der Eisbahn für das tolle Vertrauen in die Zukunftstechnologie Glasfaser bedanken", hatte Axel Halberstadt von der BBV im Vorfeld betont. Dieses Dankeschön ist in der Region sehr gut angekommen. Wird es vielleicht auch eine Fortsetzung geben? "Wir überlegen, die Aktion im kommenden Jahr fortzuführen", verriet Thomas Fuchs der RNZ – dann aber wohl nicht in Buchen, sondern im Main-Tauber-Kreis, wo aktuell die Vermarktungsphase für den Glasfaserausbau läuft. Für den Besuch der Eisbahn würde aber ganz sicher auch der ein oder andere Bewohner des Neckar-Odenwald-Kreises in den Nachbarkreis fahren.