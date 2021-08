Buchen. (tra) Wird am Steinäckerweg in der Nähe des zukünftigen Baugebiets "Marienhöhe" eine Straße gebaut? Wer dort unterwegs ist und die Bauarbeiten der Firma Weiss beobachtet, könnte auf diesen Gedanken kommen, da dort aktuell ein breiter Weg entsteht.

Es handelt sich jedoch nicht um eine normale Straße: "Am Steinäckerweg entsteht eine reine Baustraße", erklärt Stefan Müller von der Stadt Buchen. Diese wird – sobald sie ihren Zweck erfüllt hat – wieder zurückgebaut.

Was es mit der Baustraße auf sich hat, erklären Stefan Müller, Günter Müller und Beigeordneter Benjamin Laber von der Stadt Buchen beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ: Am Steinäckerweg wird ein Energieumwandlungsbauwerk realisiert, das dem Hochwasserschutz dient.

Hier wird das Energieumwandlungsbauwerk eingesetzt. Foto: Tanja Radan

"Das Energieumwandlungsbauwerk wird die Kraft des Niederschlagswassers brechen, das aus dem Baugebiet ,Marienhöhe’ in den Hainsterbach fließt", erläutert Günter Müller. "Ohne dieses Bauwerk würde das Niederschlagswasser bei Starkregen Richtung Friedhof strömen", so Benjamin Laber. Und welche Zerstörungskraft Wasser entwickeln kann, ist spätestens im Juli jedem bewusst geworden. Das Energieumwandlungsbauwerk wird am morgigen Donnerstag in Fertigteilen angeliefert und eingebaut. Dazu wird ein großer Kran benötigt, der gegen 6 Uhr morgens am Steinäckerweg eintreffen wird. Das Energieumwandlungsbauwerk wird im Laufe des Vormittags eingebaut, und der Kran soll bereits am Nachmittag wieder wegfahren. Die Errichtung der Baustraße ist notwendig, da der Boden eine hohe Belastung aushalten muss. Der mobile Kran, der für Lasten bis zu 200 Tonnen ausgerichtet ist, wird am Donnerstag über den Kreisel Richtung Hettigenbeuern an die Baustelle fahren.

"Sobald die Maßnahme abgeschlossen ist, wird die Baustraße wieder verschwinden. Es wird nur ein mit Rasenschotter befestigter Erhaltungsweg übrig bleiben. Spätestens zum Jahresende soll alles wieder grün sein", sagt Günter Müller. In die gesamte Maßnahme in der Talaue am Steinäckerweg werden rund 100.000 Euro investiert.