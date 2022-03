Buchen-Hettingen. (tra) Das Leid der Ukrainer nimmt die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis nicht nur emotional mit, sondern weckt in vielen auch den Wunsch, direkt zu helfen und anzupacken. So geht es auch vielen Hettingern. Durch eine private Initiative eines Hettinger Bürgers wurde der Lindensaal übers Wochenende in das "Ukraine-Help-Center" verwandelt. Die Resonanz war riesig, so dass am Ende rund acht Tonnen an Sachspenden zusammenkamen, die sich bereits auf dem Weg ins Kriegsgebiet befinden. Insgesamt waren rund 80 Helfer ehrenamtlich im Einsatz – und das, obwohl ursprünglich eigentlich eine kleinere Aktion geplant war.

Der Initiator, der anonym bleiben möchte, hatte einen digitalen Flyer erstellt, auf dem zu lesen war, dass er in seiner privaten Garage dringend benötigte Sachspenden wie Hygieneartikel, Campingzubehör, haltbare Nahrungsmittel, Medizinprodukte sowie auch spezielle Kleidungsstücke für die Menschen sammeln wollte, die aufgrund der russischen Invasion aus ihrer Heimat fliehen mussten.

Die Spendenboxen wurden nach Stuttgart und von dort in die Ukraine transportiert. Foto: privat

Die Aktion sprach sich schnell herum, und die Hilfsbereitschaft war so groß, dass die heimische Garage bald zu klein geworden war. Ortsvorsteher Timo Steichler stellte daraufhin gerne, schnell und unbürokratisch den Lindensaal zur Verfügung. Am Freitag und am Samstag konnten Sachspenden wie Pflegeprodukte, Windeln, Schlafsäcke, Rucksäcke, Taschenlampen, Batterien, Isomatten sowie haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Konserven, Reis und Mehl abgegeben werden. Auch Verbandsmaterial, Verbandskästen und Kleidungsstücke wie Schals, Mützen, Handschuhe und Socken wurden angenommen.

"Die Spenden wurden dann im Lindensaal von ehrenamtlichen Helfern sortiert und in beschriftete Kartons verpackt, so dass sie vor Ort dann direkt dort verteilt werden können, wo sie gebraucht werden", sagt der Initiator.

Da die Logistik herausfordernd ist, wird sie von Profis übernommen: Die mit den Sachspenden gefüllten Boxen werden von der zivilen Hilfsorganisation "Stelp" aus Stuttgart in die Ukraine gebracht. Die Hilfsorganisation ist international in mehreren Krisenregionen aktiv. Auch die Kampagne "Leave no one behind" ist mit im Boot. Der Transport nach Stuttgart, wo "Stelp" die Spenden übernimmt, wird ehrenamtlich vom Speditionsunternehmen Baumann aus Walldürn geleistet.

Ortsvorsteher Steichler freut sich sehr darüber, dass die Hilfsaktion in Hettingen für so große Resonanz gesorgt hat und so viele bereit waren, sich beim Sortieren und Verpacken einzubringen. "Als wir den Aufruf in die Gruppe des FC Viktoria gestellt hatten, kamen sofort die Zusagen rein", so Ortsvorsteher Steichler, der auch der Vorsitzende des FC ist. Neben Mitgliedern von Hettinger Vereinen brachten sich auch Helfer der Namaste-AG des Burghardt-Gymnasiums, des "Help-Teams" aus Götzingen und des Götzinger Jugendraums ein. Das Catering wurde unentgeltlich von der Bäckerei Slepkowitz und Herm bereitgestellt. Den Transport der Spenden aus der Garage des Initiators in den Lindensaal stemmte Häfner-Veranstaltungstechnik.

Die Spendenaktion ist nun erfolgreich abgeschlossen. Bei Bedarf werden jedoch weitere Aktionen durchgeführt, zu denen dann gezielt aufgerufen wird.

Der Initiator freut sich sehr darüber, dass die Hilfsaktion so große Resonanz erzeugt hat. "Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Resonanz sehr groß und die Menschen arbeiten wie kleine Räder zusammen, die dann ein großes Zahnrad bewegen: Manche spenden Geld, andere demonstrieren und manche geben Sachspenden ab", sagt der Initiator. "Das zeigt einfach, dass wir hier in einer starken Region leben!"

Info: Geldspenden nimmt das Götzinger "Help"-Team entgegen. Wer spenden will, kann folgendes Spendenkonto verwenden.

Help-Sommermärchen-Team

IBAN: DE64 6746 1424 0012 3722 05

BIC: GENODE61BUC

Verwendungszweck "Ukraine"