Von Martin Bernhard

Buchen-Bödigheim. Die beiden Vertreter der Liste "Bürger für Bödigheim" im Ortschaftsrat wollen Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ort einführen, unter anderem in der Hauptstraße. Amelie Pfeiffer und Ralf Kurasch haben entsprechende Anträge beim Ortschaftsrat eingereicht. Dieser wird bei seiner Sitzung am Dienstagabend um 19.30 Uhr im Bildungshaus darüber beraten.

"Die Straße ist saugefährlich!", stellte Ortschaftsrätin Amelie Pfeiffer von der Liste "Bürger für Bödigheim" im Gespräch mit der RNZ fest. Da inzwischen feststehe, dass die Transversale nicht gebaut werde, wolle man sich des Themas "Tempo 30 in der Bödigheimer Hauptstraße" annehmen. "Wir wollen nicht, dass dieses Thema unter den Teppich gekehrt wird", betonte Pfeiffer. Deshalb habe sie gemeinsam mit Ralf Kurasch einen Fragebogen entworfen und diesen an Anwohner in der Hauptstraße verteilt. Nach den Worten vor Kurasch habe man insgesamt 41 Fragebögen ausgegeben. Von diesen habe man 29 ausgefüllt zurückerhalten. 21 der Teilnehmer sprachen sich darin für Tempo 30 in der Hauptstraße aus.

Die gleiche Anzahl der Umfrageteilnehmer fühlt sich unsicher oder gefährdet, wenn man als Fußgänger in der Hauptstraße unterwegs ist. 18 Teilnehmer sind der Auffassung, dass die Verkehrsbelastung zwischen 6 und 9 Uhr am größten ist, 17 meinen, das sei zwischen 15 und 18 Uhr der Fall. Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. 26 Teilnehmer sehen einen Handlungsbedarf in der Hauptstraße wegen des Verkehrslärms. 15 der 29 Anwohner gaben an, dass sich durch die Aufstellung der zwei Blitzersäulen in der Ortsdurchgangsstraße und durch den neuen Straßenbelag die Situation verbessert habe. Nach den Worten von Pfeiffer seien über 60 Haushalte vom Verkehr in der Hauptstraße betroffen.

Da sich der neu geschaffene Fußgängerüberweg direkt hinter einer Kurve befinde, würden viele Fahrzeuge zu schnell an diesen heranfahren. Außerdem hat die Ortschaftsrätin beobachtet, dass Fahrzeuge Gas geben würden, nachdem sie den ersten Blitzer passiert hätten. Wer den Ort mit 30 Stundenkilometer statt mit 50 durchfahre, würde dadurch 1,7 Minuten mehr an Fahrtzeit benötigen, sagte Pfeiffer. "Wir müssen die Bahn schneller machen und das Auto langsamer. Hier ist ein Umdenken notwendig."

Pfeiffer wünscht sich, dass der Ortschaftsrat sich gemeinsam für Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ort einsetzen möge. "Wir wollen die Bürger vertreten", betonte sie. Sie wünscht sich generell mehr Entscheidungsfreiheit für die Bürger vor Ort, wenn es um die Einrichtung von Tempo-30-Zonen geht.

Deshalb setzt sie sich gemeinsam mit Ralf Kurasch auch für Tempobeschränkungen in anderen Straßen im Ort ein. Denn in den vielen kleinen Nebenstraßen seien viele Fußgänger und Radfahrer, darunter auch Schulkinder, unterwegs. In ihrem Antrag an den Ortschaftsrat nennen Kurasch und Pfeiffer die Schloßstraße als Beispiel. Dort warne ein Schild vor spielenden Kindern, die Geschwindigkeit für Autofahrer sei aber nicht reduziert worden.

Die beiden Ortschaftsräte der Liste "Bürger für Bödigheim" fordern, Tempo-30-Zonen für folgende Straßen zu prüfen: Am Römer, Höllweg, Am Hirtenweg und Mauerbachstraße; Gänsäckerstraße, Wechelwiese und Darbachblick; Weinbergstraße, Waldblick, Hausemer Weg, Schafheide und Amselrain; Zum Mühlrhein, Zum Gründle und Eicholzheimer Straße; Schloßstraße, Hindenburgstraße und Bahnhofweg.

Für die Begrenzung der Geschwindigkeit in Nebenstraßen ist die Stadt Buchen zuständig. Wie Fachbereichsleiterin Simone Schölch erläuterte, würde die Stadt prüfen, ob das Anliegen plausibel ist, und es dann in der nächsten geplanten Verkehrsschau berücksichtigen. Bei dieser werde die Stadt gemeinsam mit der Polizei die Situation begutachten und anschließend eine Entscheidung treffen.

Tempo 30 in der Hauptstraße muss dagegen das Landratsamt veranlassen. Harald Steinbach vom Landratsamt schätzt die Aussichten dafür als schlecht ein. Denn die Hauptstraße in Bödigheim würde die dafür nötigen Voraussetzungen nicht erfüllen. Eine Geschwindigkeitsreduzierung sei zum Beispiel möglich, wenn Gehwege fehlten oder mindestens 8000 Fahrzeuge am Tag gezählt würden. Beides sei in Bödigheim nicht der Fall. Dort würden rund 5500 Fahrzeuge am Tag den Ort durchfahren.

Vor Altenheimen und Kindergärten könne man auch auf kurzen Streckenabschnitten die Geschwindigkeit reduzieren, wie in Eberstadt. Obwohl all die Voraussetzungen in Bödigheim nicht gegeben seien, könnte die Stadt Buchen eine Verkehrsschau für die Hauptstraße beim Landratsamt beantragen.