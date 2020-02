Um 13 Bauplätze wächst das Baugebiet „Innerer Hofacker“ in Bödigheim, am Ortsrand Richtung Waldhausen gelegen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Bauwillige in Bödigheim und Unterneudorf dürfen sich freuen: Der Gemeinderat stellte am Mittwoch die Weichen für insgesamt mehr als 20 neue Bauplätze in den beiden Stadtteilen. Während in Unterneudorf mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Im Eichelberg III" die planerischen Voraussetzungen für die Bebauung geschaffen wurden, ist man in Bödigheim schon einen Schritt weiter: Hier wurden bereits die Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Gebiets "Innerer Hofacker" vergeben.

Fachbereichsleiter Günter Müller zeigte auf, dass sich die 6000 Quadratmeter große Fläche für die Erweiterung des Gebiets "Im Eichelberg" in Unterneudorf komplett im Besitz der Stadt befindet. Die vorhandene Erschließungsstraße könne problemlos fortgeführt werden, so dass eine zeitnahe und am tatsächlichen Bedarf orientierte Erschließung möglich sei. Acht Bauplätze könnten so unmittelbar geschaffen werden; einige weitere könnten durch die Schaffung zusätzlicher Stichstraßen zu einem späteren Zeitpunkt geschaffen werden.

Zwei Interessenten stünden bereits "Gewehr bei Fuß", sagte Müller. Stadtrat Klaus Roos erkundigte sich nach den unbebauten Grundstücken im bestehenden Baugebiet: Wie Ortsvorsteher Wolfgang Schwab erklärte, seien diese alle in Privatbesitz, und es bestehe kein Bauzwang, so dass der Stadt hier die Hände gebunden seien.

In Bödigheim geht es um die Erweiterung des 2005 ins Leben gerufenen Baugebiets "Innerer Hofacker". In einem weiteren Bauabschnitt sollen dort 13 weitere Bauplätze geschaffen werden. Zudem soll im Zuge der Maßnahme die noch fehlende Asphaltbetondecke des ersten Bauabschnitts eingebaut werden. Die Kanal- und Straßenbauarbeiten (einschließlich Versorgungsleitungen der Stadtwerke Buchen) wurden an den günstigsten Bieter, die Firma Tomac aus Buchen, zum Preis von 456.000 Euro vergeben.