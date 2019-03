Buchen. (tra) Die Sonne lachte vom Himmel, als Ausscheller Ludwig Lemp am "Schmutzigen Donnerstag" seinen feinen Frack anzog und auf die Kutsche stieg, um von dort aus lautstark die Hochphase der Buchemer Faschenacht auszurufen. Und bei den frühlingshaften Temperaturen fiel es den Narren wirklich nicht schwer, der Aufforderung des Ausschellers zu folgen und alle "Müh’ und Plooch" zu vergessen.

Um 14.11 Uhr fuhr Ausscheller Lemp, wie die Tradition es gebietet, mit seiner Kutsche durch die Marktstraße, um allen zu verkünden, dass die Faschenacht da ist. Im Namen des hohen Elferrates rief er alle Buchener und Auswärtigen zu "Heiterkeit und Frohsinn" auf.

Die städtischen Schlüssel gehören nun den Narren. Foto: T. Radan

Begleitet wurde er von der Jugendkapelle der Stadtkapelle, die - ins "Huddelbätz"-Kostüm gehüllt - den Buchener Narrenmarsch "Kerl wach uff!" schmetterte, so dass alle, die in den Altstadtgassen unterwegs waren, wussten, dass Buchen nun in Narrenhand ist. Auch eine Gruppe hüpfender "Huddelbätze", darunter viele Kinder, hatte er im Schlepptau, die bunte Farbtupfer in die Innenstadt brachten.

Auf der Bühne vor dem Alten Rathaus rief Lemp die Faschenacht aus und tat "allen Närrinnen und Narren kund und zu wissen, dass jetzo die Narretei in Buche Einzug hält" und forderte die Buchener auf, "freudig teilzunehmen und alle Müh’ und Plooch zu vergessen".

Die "Huddelbätze" vor der Bühne ließen sich da natürlich nicht lange bitten: Statt "Müh’ und Plooch" waren Schunkelrunden angesagt, und die Kapelle spielte altbekannte Faschenachtslieder. Nach dem "offiziellen Teil" zog die Kapelle noch lange musizierend durch Buchen, um auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen.

Der Buchener Narren-Marsch "Kerl wach uff!" schallte durch die Altstadt. Foto: T. Radan

Nach Sonnenuntergang versammelten sich die "Huddelbätze" erneut vor der Bühne am Alten Rathaus. Die traditionelle Ausgrabung der Faschenacht stand an, und beim Faschenachtsspiel wurden gemeinsam böse Geister und Sagengestalten vertrieben. "Hört, ihr Leute, und lasst euch sagen, die Geisterstunde hat geschlagen, ihr Geister kommet herbei, eure Macht ist bald vorbei!", rief der Nachtwächter in die Dunkelheit.

Und das Faschenachtsspiel nahm seinen Lauf: Die versammelte Geisterschar stürmte herbei, und die finsteren Gestalten tanzten um die Flammen, die heiß vor dem Alten Rathaus loderten. Heran traten der Reiter ohne Kopf und die weiße Frau von Eberstadt, die ihre kalte Knochenhand nach allen ausstreckte, die sich in ihre Nähe wagten.

Für kurze Zeit gehörte die Bühne den dunklen Gestalten. Foto: T. Radan

Doch der Spuk der Geister, die sich für unbesiegbar hielten, wurde schlagartig beendet: Die Schicksalswürfel, die von der weißen Frau geworfen wurden, bestimmten, dass die Geister weichen mussten. "Ihr ,Huddelbätze’ eilt herbei, macht von dem Spuk die Faschenacht frei", rief der Nachtwächter. Die Geister mussten sich geschlagen geben, und die Narren übernahmen endgültig die Macht: Der "Kerl wach uff!" der Stadtkapelle schallte durch die dunkle Stadt, die farbenfrohen "Huddelbätze" stürmten auf die Bühne, und in diesem Farbenmeer war für Geister und sonstige finstere Gestalten kein Platz mehr.

Auch Bürgermeister Roland Burger gab die Macht ab: "Narrhalla"-Vorsitzender Herbert Schwing forderte die Herausgabe der Stadtschlüssel. Und der Bürgermeister musste nicht lange überredet werden: Bereitwillig trat er in die zweite Reihe und überließ die Stadt den "Huddelbätzen", die nun bis Aschermittwoch fast rund um die Uhr feiern werden ...