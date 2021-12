Neue Baugebiete – wie hier „Lichtenholz“ in Waldhausen – werden später erschlossen, als in den Stadtteilen erhofft. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Der Doppelhaushalt 2022/23 erntete am vorgestrigen Montag fast nur Lob. Fast, denn Stadtrat Christian Schulze goss Wasser in den Wein, ohne das große Ganze infrage stellen zu wollen. Er kritisierte die von der Stadtverwaltung vorgesehene Reihenfolge der Baugebietserschließung. Dass in einigen Stadtteilen entgegen der ursprünglichen Erwartung – noch einige Jahre ins Land gehen werden, bis neue Bauplätze zur Verfügung stehen – "sorgt dort nicht für Begeisterung, sondern für großen Unmut".

Hintergrund ist die Tatsache, dass die Stadt Ende 2019 eine ganze Reihe von Aufstellungsbeschlüssen für Bebauungsplanverfahren gefasst hatte – und zwar über den zeitlich befristeten Paragraf 13b Baugesetzbuch. Damit hatte sich die Verwaltung die Möglichkeit gesichert, auch in kleineren Stadtteilen neue Baugebiete zu erschließen, was über die Flächennutzungsplanung nicht möglich gewesen wäre. "Vom Aufstellungsbeschluss bis zum Bauplatz ist es aber ein weiter Weg", hatte Bürgermeister Roland Burger beim Pressegespräch zum Haushalt betont. Schon allein aus Kapazitätsgründen könne die Verwaltung nicht alle Baugebiete gleichzeitig erschließen. Stattdessen gibt es einen Stufenplan bis 2026. Im Doppelhaushalt 2022/23 sind nur die Fortführung der Erschließungen "Marienhöhe" und "Höhlenblick" Eberstadt sowie als neue Vorhaben "Koben III" Götzingen und "Neue Gärten" Hainstadt vorgesehen.

Parallel werde im Bauamt an weiteren Bebauungsplanverfahren in den Stadtteilen gearbeitet, teilte Fachbereichsleiter Günter Müller auf RNZ-Nachfrage mit. Im Einzelfall könnten – falls die Voraussetzungen gegeben sind, die Kapazitäten das hergeben und der Gemeinderat zustimmt – einzelne Flächen zusätzlich erschlossen werden. Welche Baugebiete zwischen 2024 und 2026 wann erschlossen werden sollen, sei vom Gemeinderat noch nicht abschließend entschieden worden.

"Eine Prioritätenliste wäre hier hilfreicher und transparenter gewesen", sagte Christian Schulze. Die Bauwilligen hätten auf eine schnelle Erschließung gehofft. Diese Erwartungshaltung sei nun enttäuscht worden – mit der Folge, dass manche junge Familie nun möglicherweise andernorts bauen werde.

Bürgermeister Burger zeigte Verständnis, verwies aber auf die begrenzte Planungskapazität. Dass Götzingen und Hainstadt als erstes zum Zug kommen, liege daran, dass diese Vorhaben schon lange der Erledigung harrten.