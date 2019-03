Buchen. (pol) Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst nach einem Unfall bei Buchen am Freitagmittag eine Autofahrerin in eine Klinik bringen. Die 55-Jährige fuhr laut Polizei mit ihrem VW Polo von Bödigheim in Richtung Buchen. Aus bislang unbekanntem Grund kam ihr Wagen nach links von der Straße ab und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum.

Durch den Aufprall verformte sich ihr Auto so, dass sie sich nicht aus dem Wrack befreien konnte, sondern von der Feuerwehr geborgen werden musste. Die Feuerwehrabteilung Buchen war mit 6 Fahrzeugen und 28 Kräften vor Ort. An dem Unfallwagen entstand Totalschaden.