Von Rüdiger Busch

Buchen. Ein Kunstwerk kaufen oder das Geld für eine Hotelübernachtung ausgeben? Dieter und Brigitte Seitz entschieden sich damals, vor mehr als 60 Jahren während ihrer Hochzeitsreise in Italien, dafür, im Auto zu schlafen. Und sie legten damit den Grundstock für eine bemerkenswerte Kunstsammlung. Zwar wurden einzelne Werke daraus in den zurückliegenden Jahrzehnten in Ausstellungen und Museen gezeigt. Doch nun gibt es erstmals einen bedeutenden Ausschnitt ihrer Sammlung zu sehen. Ab Sonntag, 7. November, werden in der Kunstausstellung "Begegnung" im Kulturforum "Vis-à-Vis" figürliche Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert aus der Sammlung Seitz abstrakten Werken des Hainstadter Künstlers Werner Zeh gegenübergestellt. "Ein Experiment", gesteht Zeh – aber ein ebenso spannendes wie vielversprechendes.

Dass sich das Buchener Sammlerehepaar dazu entschlossen hat, seine umfangreiche Sammlung zumindest teilweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist Werner Zeh zu verdanken. Der frühere Vorsitzende des Kunstvereins Neckar-Odenwald hat sich die Sammlung Seitz bereits vor Jahren anschauen dürfen: "Ich war beeindruckt – sowohl von der Vielfältigkeit als auch von der Qualität der Arbeiten."

Künstler wie Wilhelm Trübner, Hans Thoma, Wilhelm Marc, Anna Peters, Anton Seitz, Otto Dill oder Gabriel von Max. Foto: Rüdiger Busch

In mehreren Treffen wurde der Gedanke geboren, mit einer Auswahl an Gemälden an die Öffentlichkeit zu gehen – und zwar in Kombination mit moderner Kunst. "Wir möchten ganz bewusst ein Experiment eingehen", erklärt Zeh, der schon viele Ausstellungen konzipiert hat: "Aber so etwas war noch nicht dabei", gesteht der Künstler lächelnd.

Die Auswahl der ausgestellten Arbeiten umfasst neben religiösen Motiven mit filigranen Darstellungen auch Landschafts- und Blumenbilder sowie Stillleben von Künstlern wie Wilhelm Trübner, Hans Thoma, Wilhelm Marc, Anna Peters, Anton Seitz, Otto Dill oder Gabriel von Max. Auch Gemälde von Arthur Grimm (ihn kannte Dieter Seitz noch persönlich) und Franz Wallischek, die vor mehr als einhundert Jahren zu den prägenden Köpfen der Hollerbacher Malerkolonie zählten, werden gezeigt.

Dazwischen hängen Werke der Moderne, Arbeiten von Werner Zeh aus den Jahren 1996 bis 2021. Die Begeisterung des Künstlers für das Reisen und für exotische Länder wird beispielsweise in seinen ungemein detailreichen Vietnam-Bildern oder dem farbsatten Kuba-Zyklus deutlich.

Seit über 60 Jahren sammeln Dieter und Brigitte Seitz Kunst. Foto: Rüdiger Busch

Schon beim Betreten des Ausstellungsraums wird die Besonderheit dieser "Begegnung" von Alt und Neu deutlich: Die Werke der alten Meister treffen auf abstrakte Kunst. Diese Gegensätze setzen einen besonderen Reiz, sie machen neugierig, und sie ziehen den Blick des Betrachters an. Zwei Tage lang habe er sich im Einstellungsraum eingeschlossen, um die richtige Komposition der Bilder zu finden. Der dadurch entstandene Dialog aus alten und neuen Werken ist faszinierend, aber zugleich auch ein Wagnis, das weiß Werner Zeh: "Es wird unterschiedliche Meinungen geben."

Zumal Ausstellungen früherer Epochen normalerweise in verschiedenen Räumen der Museen thematisch zusammengestellt werden, um den Werken den nötigen Entfaltungsspielraum zu geben. Im Kulturforum "Vis-à-Vis" ist der Blick beim Betreten des großen Ausstellungsraumes sofort auf die gesamte Präsentation gerichtet. "Dies war eine besondere Herausforderung für mich", erklärt Werner Zeh.

Beim Gang durch die Ausstellung wird die Begeisterung für die Kunst, die Dieter und Brigitte Seitz seit inzwischen 62 Jahre teilen, spürbar. Vier Jahrzehnte lang führten sie das Bekleidungshaus Stalf in Buchen. Parallel dazu lebten sie ihre Leidenschaft für die Kunst aus. In München fanden sie Zugang zur Kunstszene: aus Kunstfreunden wurden Kunstsammler und im Lauf der Jahre Kunstkenner. Ihre Richtschnur war dabei ihr Geschmack: "Wir haben immer nur gekauft, was uns auch gefallen hat", berichtet Brigitte Seitz. Ganz so schlecht kann ihr Geschmack nicht gewesen sein, denn einzelne Werke aus ihrer Sammlung wurden bereits bei Ausstellungen renommierter Museen gezeigt.

Foto: Rüdiger Busch

Nun kommt Buchen in den Genuss, einen Ausschnitt aus der Sammlung zeigen zu dürfen. Neben Werner Zeh dankt Dieter Seitz hier vor allem Dr. Benno K. Lehmann (Mannheim), der die Ausstellung kunsthistorisch begleitet und die Texte über die alten Meister im aufwendig gestalteten Ausstellungskatalog geschrieben hat. Diesen Ausstellungskatalog erhalten die Besucher kostenlos. Er enthält ausführliche Beschreibungen des künstlerischen Wirkens der ausgestellten Maler dieser ganz besonderen Ausstellung, die – so ist zu hoffen – möglichst viele Menschen zur "Begegnung" einlädt.

Vernissage

Die Vernissage findet am Sonntag, 7. November, um 15 Uhr im Kulturforum Vis-à-Vis (Kellereistraße 23) statt. Es sprechen Schirmherr Bürgermeister Roland Burger, Kurator Werner Zeh und Kunsthistoriker Dr. Benno K. Lehmann. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgen Alberto Menéndez (Saxofon) und Michael Arlt (Gutarre) von der Musikschule Buchen. Es gilt die 2G-Regelung.

Info: Die Ausstellung ist bis 16. Januar dienstags bis freitags sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Sammlerehepaar Seitz und Kurator Werner Zeh sind an den Sonntagen anwesend. Führungen können unter Tel. 06281/1009 oder per E-Mail an werner.zeh@arcor.de vereinbart werden.