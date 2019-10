Dr. Volker Schneider hat das Gebäude, das seit annähernd 200 Jahren in Familienbesitz ist, aufwändig sanieren lassen - hier zum Beispiel die Stuckdecken im Wohnzimmer.

Buchen. (rüb) "Ich hab’ ja Zeit", sagt Dr. Volker Schneider lächelnd. Dass die Sanierung des alten Fachwerkhauses deutlich mehr Zeit - inzwischen acht Jahre - in Anspruch nimmt als ursprünglich gedacht? Geschenkt! Wichtig ist dem 77-Jährigen das Ergebnis. Und das beeindruckt. Das Stammhaus seiner Familie, das Fertig-Haus in der Hochstadtstraße 6, hat der Arzt aufwändig sanieren lassen - und damit gezeigt, dass modernes Wohnen und ein 450 Jahre altes Gebäude sehr wohl gut zusammenpassen.

Aus wirtschaftlicher Sicht rechnet sich der Aufwand natürlich nicht: Liebhaberei steht bei diesem Projekt eindeutig vor Gewinnstreben. "Nachhaltigkeit ist mein Antrieb", erklärt Schneider. Historische Bausubstanz erhalten und gleichzeitig eine Familientradition fortführen. Das Haus ist schon seit knapp 200 Jahren in Familienbesitz - nach der Sanierung "hält es wieder 200 Jahre", sagt der Buchener, der auch fernab der Heimat den Kontakt in den Odenwald nie verloren hat. Seit Jahren bringt er sich - ohne viel Aufhebens darum zu machen - bei der Sanierung markanter historischer Gebäude mit ein.

Aus Alt mach Neu

"Nicht jammern, sondern anpacken", lautet sein Motto, wenn es um den Erhalt der historischen Bausubstanz geht. "Es wäre schade, wenn der Verfall voranschreiten würde", zumal nur noch 20 Prozent der Originalsubstanz der Innenstadt vorhanden seien. "Früher hat man meist nur die historische Fassade erhalten und dahinter alles neu gemacht", erklärt der 77-Jährige. Inzwischen habe bei der Instandsetzung alter Gemäuer ein Umdenken eingesetzt. Heute laute das Ziel, mehr Substanz zu erhalten. "Das ist viel spannender und bewahrt die ursprüngliche Atmosphäre eines Gebäudes!"

Der Aufwand ist dabei aber auch größer, wie Schneider seit 2012 hautnah miterlebt hat. Für die Sanierung des Fertig-Hauses engagierte er den renommierten Heidelberger Bauforscher Peter Knoch, der auch die Baumaßnahmen am "Prinz Carl" und am Belz’schen Haus federführend begleitet hat. Da keine Pläne zur Verfügung standen, wurde zunächst ein Aufmaß mit Schadenskartierung durchgeführt. Das Haus wurde entkernt und auf den Rohbauzustand zurückgeführt. Was dabei ans Licht kam, trieb dem hinzugerufenen Statiker den Schweiß auf die Stirn: Ein tragender Längsbalken im Untergeschoss war viermal gebrochen!

Die Eichenbalken "beantworteten" nebenbei auch die Frage, wie alt das Haus denn eigentlich ist. Mit Hilfe der Dendrochronologie (Wissenschaft vom Baumalter) hat ein Fachlabor 17 Bohrkerne untersucht. Das Ergebnis: Die beim Bau verwendeten Bäume wurden zwischen 1554 und 1564 gefällt und anschließend verbaut. Weitere Proben stammen aus dem Jahr 1770, in dem ein größerer Umbau stattfand. Faszinierend, was die alten Balken uns alles erzählen können ...

Hintergrund Um 1500 erlebte Buchen einen erheblichen Entwicklungsschub, der wohl mit dem Ausbau der Stadt als Sommerresidenz des Mainzer Erzbischofs zu tun hatte. Die sogenannte Vorstadt im Anschluss an die mittelalterliche Stadtmauer wurde zügig ausgebaut, und der Platz "Am Bild" entstand. Das Hotel "Prinz Carl" (damals "Die goldene Kanne") wurde wohl 1563 erbaut. Gegenüber entstand ein Jahr später ein [+] Lesen Sie mehr Um 1500 erlebte Buchen einen erheblichen Entwicklungsschub, der wohl mit dem Ausbau der Stadt als Sommerresidenz des Mainzer Erzbischofs zu tun hatte. Die sogenannte Vorstadt im Anschluss an die mittelalterliche Stadtmauer wurde zügig ausgebaut, und der Platz "Am Bild" entstand. Das Hotel "Prinz Carl" (damals "Die goldene Kanne") wurde wohl 1563 erbaut. Gegenüber entstand ein Jahr später ein aus drei Gebäuden bestehendes Reihenhausensemble. Das mittlere Gebäude, heute Hochstadtstraße 6, wurde als Renaissance-Fachwerkbau auf einem spätmittelalterlichen Gewölbekeller errichtet. 1765 wurde das Haus umgebaut. Ab 1888 wurde es als Wohn- und Geschäftshaus des Sattlers Franz Fertig genutzt. Von 1893 bis 1905 war es das Stammhaus der Möbelfabrik Franz Fertig. Er lebte in dem Haus bis zu seinem Tod 1931. Danach wurde es von seiner Tochter Mathilde Schwander, der Großmutter von Dr. Volker Schneider, übernommen. (rüb)

Das statische Problem wurde durch den Einbau einer Stützmauer, die vom Keller bis zum Balkon verläuft, gelöst. Außerdem wurden mehrere Eisenträger im Erdgeschoss eingebaut. Somit war die notwendige Stabilität wiederhergestellt. Die hölzerne Kellerdecke wurde außerdem durch eine Betondecke ersetzt, das Dach wurde gedämmt, die Innenwände wurden mit einem Kalkputz saniert, die Böden und die Fenster wurden erneuert und die Rückfassade des Hauses gedämmt. Die Außenfassade soll - zusammen mit der des Nachbarhauses - im Frühjahr saniert werden.

Bei der Renovierung, die Teil des Sanierungsprogramms "Historische Altstadt" ist, wurden teilweise Original-Fliesen wiederverwendet, teilweise hat sich Schneider historische Baustoffe besorgt, um den Charakter des Hauses zu bewahren. Mit den Experten Peter Knoch und Jürgen Weimann (Hardheim) hatte er das nötige Fachwissen an seiner Seite. Dennoch blieben Überraschungen - wie bei jeder Sanierung - nicht aus. Kein Wunder, wenn es um ein Gebäude geht, das mehr als 450 Jahre alt ist.

Apropos 450 Jahre: Rund 20 Generationen haben hier gelebt. Die Liste der Eigentümer lässt sich bis zum 24. August 1832 zurückverfolgen, als Johann Adam Wittemann das Haus von Johann Adam Hemberger für 900 Gulden erwarb. Das Haus atmet Geschichte: "Es ist faszinierend zu wissen, dass die eigene Urgroßmutter hier einst gelebt hat", bekennt Dr. Volker Schneider.

Mit berechtigtem Stolz führt er den Besucher durch die liebevoll restaurierten Räume: das Wohnzimmer mit der imposanten Stuckdecke, das Bad, in dem modernes Design auf alte Holzbalken trifft, oder das Obergeschoss, das durch den freigelegten Dachboden besticht. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein. Dann möchte Schneider die Wohnung vermieten. 120 Quadratmeter - verteilt auf vier Stockwerken - und das mitten in der Stadt. Es gibt wahrlich schlechtere Angebote.

Die Begeisterung des Bauherrn überträgt sich schnell auf andere, zuletzt beispielsweise bei der Stadtrundfahrt des Gemeinderats. Bürgermeister Roland Burger adelte das Fertig-Haus als "mustergültig saniert". Das Projekt zeige, dass alte Häuser sachgerecht saniert werden und so neuer, attraktiver Wohnraum im Zentrum geschaffen werden kann.

Doch der Aufwand war groß. Hätte er das Projekt in Angriff genommen, wenn er vorher gewusst hätte, was auf ihn zukommt? "Selbstverständlich!" Und so ist das Thema Sanierung für Dr. Volker Schneider nach dem Abschluss des Vorhabens Hochstadtstraße 6 noch lange nicht vorbei. Direkt im Anschluss geht es mit dem Nachbargebäude weiter: "Ich hab’ ja Zeit", sagt Dr. Schneider.