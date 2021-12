Das 800. Baby in diesem Jahr kam an Heiligabend. Unser Foto zeigt Amalia Fatou Christ mit ihren Eltern Tamara Christ und Musa Sowe sowie Kinderkrankenschwester Sabine Henn, Assistenzärztin Olga Smirnova und dem Leitenden Oberarzt Dr. Rolf Völckel. Foto: Klinik

Buchen. (pm) Es hatte sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet, dass die Geburtshilfe der Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen schon in diesem Jahr das mittelfristige Ziel von etwa 800 Geburten im Jahr erreichen könnte. Nicht nur, dass es jetzt geklappt hat, sondern auch der besonders passende Name des just am 24. Dezember geborenen Babys ist einen kleinen Bericht wert.

Um 12.55 Uhr an Heiligabend erblickte Amalia Fatou Christ im Kreißsaal in Buchen das Licht der Welt. Sie ist das erste Kind der 32-jährigen Tamara Christ aus Bretzfeld im Hohenlohekreis und ihres Lebensgefährten Musa Sowe. Die beiden freuen sich sehr über ihr "Christ-Kind", das auf regulärem Weg kurz nach dem errechneten Termin entbunden wurde und bei einer Größe von 50 Zentimetern mit einem Gewicht von 3156 Gramm aufwartet. Betreut wurde die Familie am 24. Dezember vom geburtshilflichen Team mit Hebamme Astrid Raila, Assistenzärztin Olga Smirnova und Oberärztin Barbara Majerus.

Auf die Frage, warum sie sich für die Entbindung eine gute Dreiviertelstunde von ihrem Wohnort entfernt entschieden habe, berichtet Tamara Christ von einer Freundin, die hier sehr zufrieden gewesen sei. Nach Vorinformation im Rahmen der virtuellen Infoabende sei dann die Entscheidung für Buchen gefallen. "Wir sind rundum zufrieden und fühlen uns bestens aufgehoben. Alle sind super freundlich, und die Atmosphäre ist sehr entspannt!", lobt Tamara Christ das Team der Geburtshilfe.

Dr. Rolf Völckel, Leitender Oberarzt und Stellvertreter von Chefarzt Dr. Winfried Munz, betont das außerordentliche Engagement der gesamten geburtshilflichen Abteilung: "Rund um die Uhr versorgen wir Entbindende aus der Region, nicht nur aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, in familiärer Atmosphäre. Besonderen Anteil haben selbstverständlich unsere Hebammen, aber auch das gesamte Pflege- und Ärzteteam engagiert sich mit viel Herzblut für die jungen Eltern und ihre Kinder."