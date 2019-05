Nicht nur Aldi wird seine Filiale in der Schmerbeckstraße grundlegend erweitern und modernisieren ... Foto: Dominik Rechner

Buchen. (Wd) Der Gemeinderat beschloss bei seiner Sitzung am Montagabend im Alten Rathaus bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet Einzelhandel" im Bereich der Grundstücke im Bereich der Filialen von Aldi und Lidl. Ziel dieses Verfahrens ist die Erweiterung der Verkaufsfläche in beiden Filialen von derzeit 900 auf jeweils 1300 Quadratmeter. Begründet wird dies, um wandelnden Kundenanforderungen einerseits, aber auch den logistischen Anforderungen der Betreiber andererseits, gerecht zu werden.

Wie Günther Müller vom Bauamt in der Sitzung weiter erläuterte, werden dabei vollständig neue Gebäude entstehen und die vorhandenen Bauten abgerissen. "Es geht um bequemeres und schöneres Einkaufen", fasste Müller zusammen.

... sondern auch Lidl plant eine neue Filiale am Standort, um seinen Kunden beim Einkauf mehr zu bieten. Foto: Dominik Rechner

Die Vergrößerung der Märkte gehe dabei sowohl bei Aldi als auch bei Lidl mit der Schaffung eines modernen Ladenbaus einher.

Insgesamt werde mit den neuen Filialen vor allem dem Ziel einer Schaffung großzügiger Verkehrs- und Gangflächen Rechnung getragen.

Damit werde die Kundenfreundlichkeit der Märkte erhöht, sodass an die demografische Entwicklung angepasste alten- und behindertengerechte Verkaufsgebäude entstehen. So wachse die durchschnittliche Gangbreite innerhalb der Märkte deutlich an.

Hinzu kommen sowohl bei Aldi als auch bei Lidl der Wunsch nach einer optimierten Warenpräsentation und Logistik, um durch eine fast durchgängig sortenreine Palettierung im Verkaufsraum Kostensenkungen zu erzielen sowie eine Senkung von Heizkosten durch eine moderne Bauweise.

Die Bestückungsmöglichkeit des Verkaufsraums mit Hubwagen und Paletten führt zu einer Reduzierung der Lieferintervalle und vereinfacht die Arbeitsabläufe für das Personal erheblich durch die Verringerung von Einräumvorgängen in die Regale.

Letztlich bedeutet die Vergrößerung der Verkaufsräume dadurch auch eine Umwandlung von Lagerflächen in Verkaufsflächen.

Zwischenzeitlich wurde auch eine Auswirkungsanalyse von der Gesellschaft für Markt und Absatzforschung mbH (GMA) erstellt.

Diese Analyse setzt sich intensiv mit Rahmenbedingung am Makrostandort Buchen, der städtebaulichen Bewertung des Mikrostandortes als auch Umsatzprognosen und Umsatzherkunft für die erweiterten Lebensmitteldiscounter auseinander.

Zudem wurden, wie Müller erklärte, im Vorfeld Gespräche mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe als auch dem Regionalverband Rhein-Neckar geführt. Seitens dieser beteiligten Behörden kann auf der Basis des vorliegenden Gutachtenentwurfs ein Bebauungsplanverfahren in die Wege geleitet werden.