Buchen. (pol/mare) Am Freitagabend ist ein Traktor einen Abhang hinuntergerutscht und sorgte für die Sperrung der Bahnstrecke. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 17.30 Uhr war ein 62-jähriger Traktor-Fahrer auf einem Grundstück in der Abt-Bessel-Straße unterwegs. Als er ausstieg, vergaß er den Gang rauszunehmen, sodass der Traktor weiterrollte und einen etwa fünf Meter tiefen Abhang in Richtung Bahngleise hinunterrollte. Am Rande der Gleise kam das Fahrzeug dann zum Stehen.

An dem Traktor entstand leichter Sachschaden. Das Gleis beziehungsweise Gleisbett blieb unbeschädigt. Allerdings konnte der Traktor nicht so einfach aus dem Gleisbereich gebracht werden, sodass die Bahnstrecke zwischen Walldürn und Buchen gesperrt wurde.

Für die Bergung musste erst ein Kran angefordert werden, sodass die Gleise bis etwa 22.30 Uhr gesperrt blieben.