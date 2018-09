Die Entsorgung des freigemessenen Bauschutts aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) liegt in einem Bereich auf dem Gelände der Mülldeponie Sansenhecken. Foto: AWN

Buchen. (RNZ) Zur letzten Fraktionssitzung vor der Sommerpause traf sich die SPD-Kreistagsfraktion bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) in Buchen. Der Bericht von AWN-Geschäftsführer Mathias Ginters rund um "Abfall und Energie" war der erste Tagesordnungspunkt.

Diskutiert wurde eine Strukturänderung, die durch von der grün-roten Landesregierung 2015 geschaffenen gesetzlichen Grundlagen möglich würde. "Dort wo Kommunen hoheitliche Aufgaben übernehmen", erläuterte Landtagsabgeordneter Georg Nelius, "wollte die damalige Regierung die Kommunen von der Mehrwertsteuer befreien."

Diese Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) würde folgende Vorteile und Möglichkeiten bieten: Sie übernimmt die hoheitlichen Aufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft und bei Satzungs- und Gebührenthemen würde es öffentliche Sitzungen geben. "An einer AöR ist eine Beteiligung Privater nicht möglich, und eine AöR ist nicht steuerpflichtig. Wichtig wäre bei einer Änderung, dass die enge Verbundenheit zum Kreistag beibehalten wird und entsprechende Gremien wie bisher aus Kreisräten bestehen", betonte Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel, Aufsichtsrätin der AWN.

"Ziel muss sein, dass für die Bürger unseres Kreises ein ökonomisch und ökologisch optimales Abfall- und Wertstoffverwertungskonzept umgesetzt wird", ergänzte Kreisrat Karlheinz Graner. In der Diskussion wurden auch die Fragen von der Übernahme der Mitarbeiter bis hin zum Steuer- und Tarifrecht erörtert. Auch die mögliche Einrichtung eines Personalrats wurde positiv vermerkt.

Der Landkreis hat rechtlich die Entsorgungsverpflichtung für sämtliche im Kreis anfallenden Abfälle von privaten, kommunalen Abfällen und gewerblichen Abfällen. Letzteres war Inhalt des zweiten Tagesordnungspunkts, der Diskussion um die freigemessenen Abfälle aus dem KWO. Es sei nicht leicht, den Ängsten gerecht zu werden und den Halbwahrheiten Fakten zu entgegnen.

Wie in keinem anderen Rückbauprozess in Deutschland wurden bezüglich des Rückbaus der Kernkraftwerke unabhängige Kontrollen eingerichtet. Zudem wurde vom Landkreistag 2015 eine Handlungsanleitung zur Entsorgung von freigemessenen Abfällen auf Deponien in Baden-Württemberg herausgegeben. Darin wird formuliert, dass für die öffentlich-rechtlichen Deponien eine Entsorgungs- und Annahmepflicht besteht.

Das bedeutet, dass der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist, die vom Betreiber zur Beseitigung freigemessenen Abfälle auf den Deponien anzunehmen und abzulagern oder die Beseitigung auf einer kooperierenden annahmebereiten Deponie zu veranlassen. Die 2015 veröffentlichte Stellungnahme des Öko-Instituts, das im Auftrag der AWN erstellt wurde, bestätigt, dass durch die Handlungsanleitung weitere Sicherheiten gewährleistet seien. Technisch kämen weitere Deponien in Frage, aber deren Betreiber müssten ihr Einverständnis zur Einlagerung geben.

Eine wissenswerte Ergänzung zum Beschluss der Landesärztekammer und des Deutschen Ärztetags ist, dass in der Strahlenschutzkommission vier Ärzte sitzen, auch vom Krebsforschungszentrum in Heidelberg, deren Sichtweise gehört werden sollte.

"Wir sind es unseren Kindern schuldig, mit dem Erbe der Kernkraftwerke verantwortungsvoll umzugehen. Ebenso müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir einer vielfache höheren Strahlung durch das Weltall, durch Kalium oder Radon im Boden, durch Strahlung auch in der Nahrung oder in Granitsteinen, beim Fliegen und in ärztlicher Behandlung, durch Röntgen, Bestrahlung oder Kontrastmittel ausgeliefert sind", fasste Schlegel die Diskussion zusammen.

Ginter führte die Kreistagsfraktion über das Gelände. So werden besonders im Bereich der Kompostierung und der Herstellung von Pflanzenkohle neue Wege zur Veredlung von Grüngut genutzt, die auch Geschäftsfelder für die AWN erschließen. Lochmann beschloss mit den Worten: "Die Gespräche werden weitergehen - und hoffentlich zum einvernehmlichen Abschluss gebracht werden."