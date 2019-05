Buchen. (pol/rl) Ein sturzbetrunkener 47-Jähriger sorgte am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt für Aufregung. Der Mann war so betrunken, dass er nur noch durch die Gegend torkelte. Als er dann stürzte, erlitt er dabei erhebliche Verletzungen. Ein verständigtes Rettungsteam wollte den Mann dann ins Krankenhaus bringen.

Das jedoch gefiel dem 47-Jährigen gar nicht: Erst beleidigte er den behandelnden Arzt und wurde dann handgreiflich. Eine verständigte Polizeistreife vor Ort bändigte den Randalierer und brachte ihn zur Sicherheit in einer Gewahrsamszelle unter.

Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab den enormen Wert von 4,5 Promille.