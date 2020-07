Bretzingen. (adb) Über 35 Jahre nach seiner Errichtung befand sich der Bretzinger Spielplatz am SVB-Sportheim in einem bemitleidenswerten Zustand: Nach dem sicherheitstechnisch bedingten Abbau einiger Spielgeräte wirkte das Areal nicht mehr sehr einladend. Da kam die "Fanta-Spielplatzinitiative" gerade recht: Sie ermöglichte einen ersten Schritt zur Neugestaltung des Platzes, der am Freitag unter der Berücksichtigung aktueller Regeln eingeweiht wurde.

In ihrer Begrüßung seitens der Bretzinger "Spielplatzmütter" erinnerte Saskia Volk an die Vorgeschichte: Im Juli 2018 beschloss man auf Initiative des damaligen Ortsvorstehers Kaspar Wolf, sich an der Fanta-Initiative zu beteiligen.

Das war ein Erfolg: "Wir haben dort 1250 Euro gewonnen", hielt Volk fest und skizzierte den weiteren Verlauf der Aktion. So habe man durch in Einzelhandelsgeschäften aufgestellte Spendenboxen und dankenswerte Großspenden diverser regionaler Unternehmen noch 16.000 Euro eingenommen – und die Gemeinde Hardheim sorgte für eine weitere Überraschung, indem sie 10.000 Euro bereitstellte.

Die ausgesuchten Spielgeräte wurden bereits im April aufgebaut, konnten jedoch coronabedingt und durch den erst eingesäten Rasen nicht sofort offiziell eingeweiht werden. Volks Dank galt allen Mitstreiterinnen und im besonderen Katharina Hack, die als "Schnittstelle zur Gemeinde" fungiert hatte.

Erfreut zeigte sich auch Bürgermeister Volker Rohm: "Wir befinden uns am Ende einer trotz anfangs nicht ganz einfacher Koordination absolut bemerkenswerten Erfolgsgeschichte", führte er aus und dankte allen Beteiligten. Weiter hob das Gemeindeoberhaupt hervor, dass nachhaltig gefertigte und robuste Qualität sehr wohl ihren Preis habe, man bei einem Spielplatz nicht zuletzt aufgrund der bestmöglichen Kindersicherheit "Billigstangebote aller Art gar nicht erst in Erwägung zu ziehen braucht". Nun stehe man vor einer "herrlichen Anlage", auf die man stolz sein könne und die sicher zahlreichen Kindern viele schöne Momente schenken werde.

Nachdem Gemeindereferentin Claudia Beger die Anlage gesegnet hatte, ergriff der langjährige, 2018 die Aktion propagierende Ortsvorsteher Kaspar Wolf das Wort. "Die 1250 Euro aus der Fanta-Aktion waren der Samen, während das eigentliche Saatgut von den zahlreichen Spendern und der Gemeinde Hardheim kam", betonte er und gab zu bedenken, dass die fachgerechte Unterhaltung eines solchen Spielplatzes über Generationen hinweg "das größere Thema im Vergleich zu Bauphase und Konzeption" sei.

Während die erwachsenen Gäste bei einem kleinen Imbiss verweilten, konnten die Kinder bereits die neuen Spielgeräte ausprobieren – das Wetter zeigte sich schließlich von seiner besten Seite.

Gespendet hatten neben zahlreichen Privatpersonen die Apotheke an der Post, die BW-Bank, das Autohaus Ebert, die Firma Eckert-Bauteam, Schornsteinfegermeister Lars Ederer, die Maschinenfabrik Gustav Eirich, Maschinen- und Anlagenbau Eirich, die Erfapark-Apotheke, "Flower Power", der Malerbetrieb Hack, Uhren-Optik Gärtner, die Arnold-Hollerbach-Stiftung, Lantelme, Leiblein GmbH, Getränke-Linsler, der Lions-Club Madonnenland, die Schreinerei Münch, das Autohaus Richter, Haarpflege Renate Schuh, die Sparkasse Tauberfranken sowie das Altenwerk Bretzingen, die Bretzinger Vereine GbR, die Interessengemeinschaft Bretzingen, das Bretzinger Frauenfrühstück, der Ortschaftsrat sowie der Kirchenchor St. Sebastian und Vitus Bretzingen.