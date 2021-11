An der Bofsheimer Kläranlage steht eine Phosphor-Elimination an. Foto: Helmut Frodl

Bofsheim. (F) Zur öffentlichen Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Gruppenkläranlage Oberes Rinschbachtal mit den Mitgliedsgemeinden Osterburken und Buchen trafen sich deren Mitglieder im Gemeindesaal in Bofsheim.

Der Verbandsvorsitzende, Buchens Bürgermeister Roland Burger, eröffnete die Sitzung. Verbandsrechner Horst Mechler (Osterburken) ging auf den Geschäftsverlauf des Jahres 2020 ein. Durch das neue Kommunale Haushaltsrecht sei zukünftig eine periodengenaue Verbuchung erforderlich. Wie schon zur Haushaltsplanung 2020 aufgeführt, würden Rechnungen, die eigentlich dem Jahr 2019 zugeordnet werden müssten, durch die Umstellung erst 2020 gebucht.

Die so entstandenen Mehrausgaben in einzelnen Bereichen seien aber durch die nicht ausgeglichenen Überschüsse aus den Vorjahren gedeckt. Diese Mehrausgaben lägen bei rund 63.000 Euro, wie Mechler informierte. Darin sei ein Betrag von 15.000 Euro für noch nicht verrechnete Abwasserabgaben enthalten. Ferner sei für die investive Maßnahme bei der Kläranlage in Bofsheim ein erster Abschlag für das betreuende Ingenieurbüro in Höhe von 6650 Euro geleistet worden.

Aus dem Feststellungsbeschluss gehen unter anderem die ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit 224.120 Euro, der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 43.893 Euro und der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende mit 106.062 Euro hervor. Die Bilanzsumme betrug zum Ende des Jahres 2020 Aktiva- und Passivaseite je 1.173.216 Euro. Die Verbandsversammlung stellt hierauf ohne weitere Wortmeldung die Jahresrechnung 2020 des Verbandes fest.

Das Zahlenwerk des Haushaltsplans mit Haushaltssatzung 2022 erläuterte ebenfalls Mechler. Wie er sagte, orientierten sich die Zahlen des Ergebnishaushalts am Abschluss 2020 sowie am Verlauf 2021, wobei Preissteigerungen in angemessener Höhe eingepreist wurden. Einmalige Effekte wie der Austausch von Gitterrosten mit 5000 Euro und die erwartete Prüfung durch die Gemeinde-Prüfungsanstalt (GPA) mit 4000 Euro wurden berücksichtigt. Investiv wurde der Ansatz für die Phosphor-Elimination auf der Kläranlage Bofsheim mit 254.400 Euro bei einem bewilligten Zuschuss in Höhe von 172.600 Euro eingeplant.

Wie aus der Haushaltssatzung hervorgeht, betragen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen jeweils 201.390 Euro. Unter Beachtung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 52.540 Euro. Dank der Zuschussbewilligung und bei voraussichtlichen Investitionsausgaben für die Phosphor-Elimination in der Kläranlage in Bofsheim in Höhe von 254.400 Euro sowie Tilgungen in Höhe von 11.480 Euro ist rechnerisch kein Kredit erforderlich. Ohne weitere Wortmeldung stimmt die Verbandsversammlung dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung 2022 sowie der Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 einstimmig zu.

Burger erstatte einen Sachstandsbericht zum Projekt Phosphor-Elimination auf der Kläranlage in Bofsheim. Er sagte, dass sich an der Notwendigkeit der Maßnahme und dem Projekt selbst seit der letzten ausführlichen Unterrichtung der Verbandsversammlung vom 17. März 2021 nichts geändert habe.

Erfreulich sei, dass man einen Förderbescheid über 172.600 Euro für dieses Projekt erhalten habe. Man sei vom Ingenieurbüro SAG informiert worden, dass die Vor- und Abstimmarbeiten verschoben wurden, so dass der vorgesehene Beginn zum 1. Dezember nicht eingehalten werden könne. Ungeachtet dessen würde der Inbetriebnahmezeitpunkt zum Ende 2022 eingehalten werden.

Mechler ergänzte, dass ein entsprechender Verlängerungsantrag beim Regierungspräsidium über das Landratsamt eingereicht wurde.

Unter dem Punkt "Verschiedenes" wurde aus den Reihen der Verbandsversammlung angeregt, die Kläranlage in Bofsheim zu besichtigen, damit sich auch neue Verbandsmitglieder ein Bild machen könnten. Burger erläuterte, dass in der März-Sitzung eine Begehung nach Fertigstellung des Projekts zur Phosphor-Elimination ins Auge gefasst worden war. Durch die geplante Beendigung dieser Arbeiten im Dezember 2022 wäre dies aber witterungsbedingt eher ungünstig. Er schlug deshalb vor, während der Bauphase im Juni oder Juli einen Baustellenbesuch einzuplanen. Hierzu sollen neben den Verbandsmitgliedern auch die Ortschaftsräte der beteiligten Stadtteile eingeladen werden. Dieser Vorschlag fand Zustimmung.