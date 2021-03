Bödigheim. (ahn) "Acht mal neun", ruft die Schulleiterin der Grundschule in Bödigheim, Aniko Müller, und schon rennen ihre Viertklässler auf das farbige Feld mit der Zahl 72. Diesen pädagogischen Ansatz hat das neue Hüpfspiel, das mit bunten Farben auf dem Schulhof am Bildungshaus am Römer in Bödigheim leuchtet. Und das ist nur eine der Spielmöglichkeiten, die am neu gestalteten Pausenhof für die Kinder geschaffen wurden. Dass dieses gelungene Projekt überhaupt in Angriff genommen wurde, ist der Initiative des Fördervereins Bildungshaus am Römer sowie den Frauen aus dem Vorstand zu verdanken: Die Vorsitzende Marianne Mosch, die stellvertretende Vorsitzende Sarah Wörz und Kassenwartin Susanne Wiesjahn erklären, was man alles neugestaltet hat.

"Da wären zum einen die drei Sitzbänke, die jetzt neu sind", erklärt Sarah Wörz, während Susanne Wiesjahn auf das Spiel "Vier gewinnt" hinweist. Dieses ist so konzipiert, dass die Steine sowie die Spielfläche in einen Tisch eingelassen sind. Das hat den Vorteil, dass die Steine nicht entfernt werden können.

Außerdem gibt es neben dem eingangs erwähnten Hüpfspiel noch ein zweites, das ebenfalls mit bunten Farben auf den Boden aufgemalt ist.

Darüber hinaus können sich die Schüler nun an der neuen Tischtennisplatte austoben. "Wir haben gleich noch jeweils ein Set mit Tischtennisschlägern- und bällen für die erste und zweite bzw. für die dritte und vierte Klasse angeschafft", berichtet Marianne Mosch.

Zum Sporttreiben stehen den jungen Schülern jetzt auch noch ein Fußballtor sowie ein Basektballkorb zur Verfügung. Und natürlich darf der Pausenhof mit den neuen Spielmöglichkeiten von anderen auch außerhalb der Schulzeiten genutzt werden.

Im Zuge der Neugestaltung hat man auch eine weiße Linie auf den Boden anbringen lassen, die sich einmal quer über den Pausenhof zieht. Der Zweck dieser Linie? "Das ist eine Grenze für die Autofahrer. Über diese Linie darf man nicht drüberfahren", erklären die drei vom Förderverein. Dadurch soll vor allem verhindert werden, dass sich die Farbe der Hüpfspiele so schnell abnutzt.

Für die Installation der neuen Gerätschaften zeichnete der Bauhof Buchen verantwortlich, dem der Dank der drei Vorstandsfrauen gilt. "Außerdem möchten wir uns bei all unseren Sponsoren, nämlich der Stadt Buchen, der Sparkasse Neckartal-Odenwald, bei Wiecki Pulverbeschichtung aus Buchen sowie bei der Odenwälder Filtersysteme GmbH, ebenfalls aus Buchen, bedanken." In ihren Dank schlossen sie auch alle Privatpersonen ein, die mit ihrer Spende zur Realisierung der Neugestaltung beigetragen haben.

Doch auch der Förderverein selbst hat seinen Teil dazu beigetragen. "Durch die Beiträge und die gut besuchten zwei Basare, die wir trotz Corona im letzten Jahr im März und im September – natürlich mit Hygienekonzept – veranstalten konnten, kam auch eine gute Summe zusammen", informiert Wiesjahn.

Eine tolle Idee: Damit die Schüler bei den wegen Corona vorgeschriebenen Lüftungszeiten nicht frieren, hat der Förderverein für jedes Kind Fleecedecken angeschafft. Foto: Hanel

Apropos Corona: "Vor dem Lockdown haben wir Fleecedecken angeschafft, damit die Kinder bei den geöffneten Fenstern nicht frieren müssen", sagt Wörz. Das Besondere dabei: Jedes Kind hat seine eigene Decke, die mit dem jeweiligen Namen bestickt ist. Die Bestickung hatte die Hainstadter Firma Blackout Eventmanagement kostenlos übernommen.

In Coronazeiten sorgt der Förderverein zudem dafür, dass im Rahmen der Verlässlichen Grundschule eine Betreuung von 7 bis 14 Uhr angeboten wird.

Dass beim Bödigheimer Förderverein das Wohl und die Erziehung der Kinder an erster Stelle stehen, wird also nicht nur am neugestalteten Pausenhof deutlich.

Und das nächste Projekt steht auch schon an, wie Mosch informiert: "Wir wollen einen Wasserspender aufstellen, aus dem die Kinder jederzeit gefiltertes Leitungswasser trinken können. Damit wollen wir auch die Gesundheit der Kinder fördern."

Die Umbaumaßnahmen im Innenraum sind inzwischen auch abgeschlossen, sodass es nun Platz für zwei Kindergartengruppen, nämlich für die Regelgruppe und die mit verlängerter Öffnungszeit, gibt.

Dass sich die Kinder nun wieder im Kindergarten bzw. in der Grundschule sehen dürfen, kommt im ganzen Haus gut an. "Die Kinder haben sich tierisch gefreut", sagt Schulleiterin Müller. "Sie sind hoch motiviert und genießen die Zeit zusammen."

Für die nun zweimal in der Woche möglichen Corona-Schnelltests fahren die Pädagogen zum Roten Kreuz nach Buchen. Und außerdem geht es jetzt bei den Lehrkräften mit dem Impfen los. Die ersten zwei erhalten am heutigen Mittwoch ihre erste Dosis, wie die Schulleiterin erklärt.