Bödigheim. (ahn) "Es macht große Freude, wenn man sieht, wie groß die Unterstützung – auch hier in Bödigheim – ist", sagte der Ärztliche Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken und Leitender Notarzt Dr. Harald Genzwürker am Samstagvormittag im Buchener Stadtteil. Dort wurden gleich zwei automatisierte externe Defibrillatoren (AED) ihrer Bestimmung übergeben. Eigentlich sollte nur ein AED installiert werden, doch eine großzügige private Spende von Herbert Lang aus Bödigheim machte die Realisierung eines zweiten Defibrillators möglich, wie die Initiatorin Helga Rüdt von Collenberg, Vorsitzende des Heimatvereins, berichtete. So hängt nun ein "Defi" am Jugendhaus, während sich der zweite im Foyer der Sporthalle befindet.

"Wenn es nur ein Leben rettet, hat es sich schon gelohnt"

Über 60 dieser "Laien-Defis", die jedermann bedienen kann und die im Notfall Menschenleben retten können, hängen inzwischen in Buchen und den Stadtteilen. Das heißt, dass pro 300 Einwohner ein "Defi" zur Verfügung steht. "Das ist ein bombastischer Wert!", freute sich Dr. Genzwürker und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Damit können wir den Titel ,Defi-Hauptstadt Nordbadens‘ beantragen."

Doch nicht nur die Zahlen in und um Buchen können sich sehen lassen, sondern Gleiches gilt auch für den Neckar-Odenwald-Kreis: Rund 260 AED gibt es inzwischen im gesamten Landkreis. "Wenn es nur ein Leben rettet, hat es sich schon gelohnt", so der Leitende Notarzt, für den die flächendeckende Installation der AED eine – im wahrsten Sinne des Wortes – Herzensangelegenheit ist.

Um im Notfall die einzelnen "Defi"-Standorte einzusehen, gibt es zum einen auf der Homepage des Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises (www.neckar-odenwald-kreis.de) unter dem Suchwort "AED" eine entsprechende Karte und zum anderen die Smartphone-App "Defikataster". Hier werden nun auch die beiden "Defis" in Bödigheim eingepflegt. Außerdem sollen bald noch Hinweisschilder auf die Standorte aufmerksam machen.

Dass diese lebensrettenden Anschaffungen im Buchener Stadtteil überhaupt realisiert werden konnten, ist dem Heimatverein sowie seiner Vorsitzenden Helga Rüdt von Collenberg zu verdanken. "Wir haben uns darum bemüht, dass Spenden reinkommen", erklärt die Initiatorin. Und das mit Erfolg. "Das Ganze wurde quasi vom Dorf finanziert", so Rüdt von Collenberg, die die Gesamtkosten der beiden "Defis" auf 3500 Euro bezifferte. Eine besondere Spende tätigte Herbert Lang, der als Privatperson "den zweiten ,Defi‘ für die Sporthalle komplett gespendet hat", wie die Vorsitzende des Heimatvereins verriet. Der andere AED hat seinen Platz in der Ortsmitte am Jugendhaus gefunden, was ein "idealer Standort" sei, wie der Ärztliche Leiter sagte, der sich für das Engagement in Bödigheim bedankte.

Um die Bedienung der AED zu erleichtern, soll es – sobald es die Zeiten wieder zulassen – entsprechende Schulungen in Bödigheim geben, versprach Dr. Harald Genzwürker. Interesse sei zumindest vorhanden, wie Gerhard Röderer, der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, informierte: "Viele haben schon nachgefragt." Außerdem sollen, so die Anregung des Ortsvorstehers Martin Heyder, dessen Dank Dr. Genzwürker galt, auch die Feuerwehrkameraden eine "Defi"-Ausbildung bekommen, was beim Leitenden Notarzt auf Zustimmung stieß.

Doch auch ohne eine fundierte Ausbildung ist die Bedienung der AED ein Leichtes. "Das Gerät entscheidet. Man kann nichts verkehrt machen – außer man macht nichts", so Dr. Genzwürker. Sein Appell: "Keiner sollte Angst haben, im Notfall einen AED einzusetzen. Den kann wirklich jeder bedienen." Und auch juristisch sei man auf der sicheren Seite – im Gegensatz dazu, wenn man nichts unternimmt.

Im Falle eine Falles sei es allerdings wichtig, dass sich – nach dem Notruf an die 112 – einer um die Thoraxkompression, also um die Herzdruckmassage, kümmert, während ein anderer den AED holt und die vom Gerät vorgegebenen Schritte ausführt, erklärte Dr. Genzwürker, der auf die Wichtigkeit der AED hinwies. So betonten auch die aktuellen Leitlinien zur Wiederbelebung des European Resuscitation Council (ERC) die Bedeutung der Ersthelfer und der AED.

"Mit den AED, den Helfern vor Ort und dem smartphone-basierten Ersthelfer-Alarmierungssystem ,Mobile Retter‘ bauen wir das Rettungsnetz immer weiter aus", so der Leitende Sanitäter. Gerade für Letzteres müsse allerdings der Ausbau des Handynetzes forciert werden, zumal im ländlichen Raum die Wege lang seien. "Schließlich geht es im Zweifel nicht um irgendwelche Katzenvideos, sondern um Leben und Tod."