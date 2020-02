Buchen. (pm/tra) Am 23. Dezember war festgestellt worden, dass ein Teil der Rohbaudecke im Bereich des Kellergeschosses des Neubaus, Trakt 2 beim Burghardt-Gymnasium Buchen, eingestürzt war.

Der Schadensfall habe sich, wie technischer Dezernent Hubert Kieser mitteilt, in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember ereignet. Zur Klärung der Ursache wurde Anfang Januar, in Absprache mit allen Beteiligten, ein unabhängiger Sachverständiger bestellt. Dieser habe sich nun mündlich geäußert. Demnach wiesen die Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass der Einsturz unter anderem durch Materialschwäche am Traggerüst für die Deckenschalung verursacht worden sei.

Aus Sicht der Stadtverwaltung Buchen sei, so Kieser, der Hinweis wichtig, dass der Einsturz der Fertigteildecke im Montagezustand erfolgt sei. Die Kellerdecke war noch nicht fertiggestellt. Die Einschalungsarbeiten für die später notwendigen Betonierarbeiten waren noch nicht abgeschlossen.

Mittlerweile wurden nach einvernehmlicher Absprache zwischen allen Beteiligten die Räumungsarbeiten freigegeben. Die Bauarbeiten insgesamt waren auf der Baustelle bereits am 13. Januar plangemäß wiederaufgenommen worden.

Der entstandene Sachschaden betrage unter 50.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird dieser Schaden nicht zulasten der Stadt Buchen gehen.