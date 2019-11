Hardheim. (RNZ) In der zweiten Betriebsversammlung des Jahres in der Erftalhalle standen bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich einmal mehr die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Daneben wurden positive Auftragszahlen verkündet, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte. Insgesamt waren zum Ende des Geschäftsjahres 24 Jubilare für 25- bzw. 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zu feiern sowie 20 sehr erfolgreiche Auszubildende und zwei Studenten, die den Bachelor absolvierten.

Bürgermeister Volker Rohm dankte Eirich für das Engagement am Standort und stellte die besondere Leistung der langjährigen Mitarbeiter heraus. Die Treue zum Unternehmen zeuge von einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitern.

Für die Unternehmensführung übernahm Ralf Rohmann die Ehrung der Jubilare und die Freisprechung der Auszubildenden. Er unterstrich den hohen Wert einer beiderseitigen Zufriedenheit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Für dieses hohe Gut lohne sich die ständige Überprüfung und die gemeinsame Arbeit an gemeinsamen Werten in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt mit sich rasant ändernden Marktanforderungen. Die hohe Anzahl langjähriger Mitarbeiter belege den Erfolg dieses Zusammenarbeitens. Anschließend übernahm Rohmann die Freisprechung der erfolgreichen Auszubildenden. Besonders freute er sich über das sehr gute Abschneiden in den Prüfungen sowie die äußerst positive Resonanz aus der Belegschaft.

Treue Mitarbeiter und die erfolgreichen Ausbildungsabsolventen wurden in der Betriebsversammlung der Maschinenfabrik Gustav Eirich in der Hardheimer Erftalhalle geehrt.

Betriebsratsvorsitzender Michael Klotzbücher und Stellvertreterin Julia Fischer überreichten den Jubilaren Geschenke. im Namen der Belegschaft. Eine offene und konstruktive Kritik sowie die positive Mitarbeit des Betriebsrates stabilisiere die gute Zusammenarbeit im Hause Eirich.

Im Bericht der Geschäftsführung erhielt die Belegschaft einen fundierten Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und die strategischen Antworten der Unternehmensführung auf die Herausforderungen der nächsten Jahre. Thomas Bergen sowie Hubert Sajonz aus der Geschäftsleitung präsentierten im zweiten Jahr in Folge einen Rekord-Auftragseingang: 60 Prozent der angestrebten Aufträge für 2020 seien bereits in den Büchern. Mindestens bis Jahresmitte werde das Unternehmen auf konstant hohem Niveau ausgelastet sein. Im Geschäftsjahr 2019 werde der Umsatz der Eirich-Gruppe 180 Millionen Euro steigen. Davon entfallen auf den Stammsitz in Hardheim knapp 97 Millionen.

Es folgte ein kurzer Überblick über besondere Aufträge des Jahres: Dies waren viele Maschinen und Anlagen für Anwendungen in der Metallurgie sowie auch komplexere Anlagen für die Beton- und Feuerfestindustrie, gefolgt von mehreren Großmaschinen für Bodenverbesserer. Erfreulicherweise auch eine sehr große schlüsselfertige Anlage zur Formsandaufbereitung für einen großen Nutzfahrzeughersteller in Schweden.

Die positive Auftragssituation birge aber auch viele Herausforderungen. Preissteigerungen beim Material, notwendige Fremdvergaben durch die hohe Auftragslast und Terminverschiebungen seitens der Lieferanten, aber auch der Kunden forderten die Mannschaft täglich. Die Wirtschaftsexperten gingen für 2020 und 2021 tendenziell von einer negativen Entwicklung aus. Dazu würden digitale Transformation und Anpassung an die schrumpfenden Märkte durch den Technologiewandel im Automobilbereich zu großen Herausforderungen. Das Unternehmen habe darauf bereits erste Antworten gegeben. Neben der Neuentwicklung eines Produktprogrammes für die Nahrungs-, Genussmittel- und Pharmaindustrie verstärkt Eirich den Eintritt in die Zukunftsbranche der Lithium-Ionen-Batterien sowie Angebote rund um das Thema Digitalisierung.

Hintergrund Arbeitsjubilare und erfolgreiche Absolventen > Seit 25 Jahren im Unternehmen: Ahmet Aksu, Alexander Bechold, Gerhard Berlin, Klaus Böhrer, Sonja Düll, Heidi Fabrig, Carmen Gehrig, Anke Gramlich, Tobias Greulich, Elmar Hipp-ler, Dr. [+] Lesen Sie mehr Arbeitsjubilare und erfolgreiche Absolventen > Seit 25 Jahren im Unternehmen: Ahmet Aksu, Alexander Bechold, Gerhard Berlin, Klaus Böhrer, Sonja Düll, Heidi Fabrig, Carmen Gehrig, Anke Gramlich, Tobias Greulich, Elmar Hipp-ler, Dr. Jens Sachweh, Georg Sans, Clemens Schmitt, Jürgen Schöllig, Hermann Schwinn, Markus Stäudinger, Karin Wawatschek und Thorsten Weismann. > Für 40 Jahre wurden geehrt: Petra Brenneis, Karsten Großkinsky, Armin Hollerbach, Silvia Kisling, Wolfgang Volk und Karin Wittke-Eck. > Die Abschlussprüfung haben bestanden: Steffen Berberich, Leon Geiger, Marvin Heffner, Christoph Kallius, ChristianWinkler (alle Industriemechaniker); Gabriel Okah (Fachkraft für Metalltechnik); Jonas Amend, Dominik Berg, Lars Engels, Daniel Kretschmer, Niklas Künzig (alle Mechatroniker); Jonas Häfner (Elektroniker); Jessica Hörst, Melissa Link (beide Industriekauffrau); Dominik Winau (Fachinformatiker); Volker Földi (Technischer Produktdesigner); David Aicher (DHBW-Student Elektrotechnik); Dominik Bunzel (DHBW-Student Maschinenbau).

[-] Weniger anzeigen

Antworten auf die Frage der strategischen Ausrichtung der gesamten Gruppe bis 2025 stellte Stephan Eirich den Mitarbeitern vor. Die Herausforderungen seien durchaus hoch und würden die Gruppe in allen Bereichen fordern. Das Produktmanagement werde internationalisiert, alle weltweiten Produktionsstandorte würden umgebaut. Es finde eine deutliche Fokussierung im gesamten Produktprogramm statt, während internationale Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten an den Zielbranchen ausgerichtet würden. Dies führe in den nächsten Jahren zu stärkerer Ertragsorientierung, innerhalb der Gruppe zu mehr Flexibilität und Wachstumschancen. Die Vertriebsstandorte international würden gestärkt und der Service weiter in den Regionen verankert.

Die neue Ausrichtung wird Schritt für Schritt bis ins Jahr 2025 mit einem entsprechenden Investitionsvolumen getrieben und umgesetzt. Die Standardisierung von Produkten und vor allem von Prozessen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bleibe das Hauptaugenmerk der kommenden Jahre. Dabei spielt die Internationalität eine wesentliche Rolle, denn Eirich brauche eine hohe regionale Präsenz außerhalb Deutschlands – auch in der Produktion.

Mit Spannung erwartete die Belegschaft das Ergebnis des Mitarbeiterprojektes „Ebene A“. Personalchef Kevin Mechler präsentierte die Auswertungen der Umfragen, an denen im vergangenen Halbjahr knapp 80 Prozent der Belegschaft teilgenommen hatten.

Der erste Bevollmächtigte der IG Metall Tauberbischofsheim, Gerd Koch, ging unter anderem auf die Hintergründe und Auswirkungen der anstehenden Tarifrunde 2020 ein.

Zum Abschluss nahm Manuel Difloé, Leiter Qualitätsmanagement, ein weiteres wichtiges Projekt „Von Mitarbeitern für Mitarbeiter“ auf die Agenda. Das Team möchte zur verbesserten Ideenfindung und konsequenten Umsetzung im Unternehmen alle Mitarbeiter motivieren und stellte die angedachte Vorgehensweise der Belegschaft vor.