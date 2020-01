München/Osterburken. (rüb) Der "Kicker"-Notenschnitt von 2,87 belegt es: Der aus Osterburken stammende Dominik Stahl hat eine glänzende Hinrunde in der 3. Liga hingelegt. Doch nicht nur das: Das Fußball-Fachmagazin hat ihn zum besten defensiven Mittelfeldspieler der ersten Halbserie in Liga 3 gekürt. Zum Start ins neue Fußballjahr gastiert der 31-Jährige am Samstag mit seiner SpVgg Unterhaching bei den Würzburger Kickers (Anstoß um 14 Uhr in der Flyeralarm-Arena). Zuvor stand er der RNZ Rede und Antwort.

Glückwunsch: Der Kicker hat Sie erstmals zum besten defensiven Mittelfeldspieler der 3. Liga gekürt. Sind Sie in der Form Ihres Lebens?

Das weiß ich nicht. Ich habe eine gute Hinrunde gespielt. Es ist bei der Mannschaft und bei mir persönlich richtig gut gelaufen, und die Leistungen waren relativ konstant. Die Auszeichnung freut mich natürlich, aber ich möchte sie nicht überbewerten.

Ihre Leistungen wertet das Fachmagazin als Beleg für den Wandel der Spvgg weg vom Erlebnis- hin zum Ergebnisfußball. Ist das so?

Es ist sicherlich eine Stellschraube von mehreren. In den ersten beiden Jahren nach dem Aufstieg waren wir für unseren Hurra-Fußball bekannt. Vollgas nach vorne zu spielen und hinten gut zu stehen, das funktioniert auf Dauer leider nicht. Deshalb haben wir uns Mannschaften wie den KSC genauer angeschaut, die aus einer sicheren Defensive heraus in der 3. Liga erfolgreich waren. Das hat zu Änderungen geführt, ohne dass wir alles über den Haufen geworfen haben. Das Ergebnis: Wir haben mehr Zu-Null-Spiele als früher, spielen aber weiterhin einen attraktiven Fußball.

Als "herausragend" würdigte das Fachmagazin Dominik Stahl als besten defensiven Mittelfeldspieler der 3. Liga. Foto: Rüdiger Busch

Ihr Team liegt auf Rang 5, punktgleich mit dem SV Waldhof auf dem Relegationsplatz. Reicht es diesmal für den Aufstieg, oder gibt es wieder eine Katastrophenrückrunde wie 2019, als die Spvgg nach famoser Hinrunde fast noch abgestiegen wäre?

Ich bin natürlich kein Hellseher, aber wir wollen oben dranbleiben und das Rennen so lange wie möglich offen halten. Aber das wollen in dieser Liga viele. Umso wichtiger ist es, dass wir am Samstag gut starten.

Apropos Samstag: Sie gastieren in Würzburg also relativ heimatnah. Ein besonderes Spiel für Sie?

Ja, weil die Familie zuschaut. Ansonsten habe ich zu den Kickers keinen besonderen Bezug.

Wie oft sind Sie noch in der Heimat Osterburken?

So oft es geht, aber seltener, als ich gern wäre. Zuletzt waren wir über Weihnachten daheim. Das nächste Mal wird wahrscheinlich erst in der Sommerpause sein: Mit zwei kleinen Kindern, dem Fußball und meinem Studium ist mehr leider nicht möglich. Aber die Verbindungen sind natürlich trotzdem noch sehr eng, auch wenn München, wo ich inzwischen seit 16 Jahren lebe, natürlich unser Lebensmittelpunkt ist und wohl auch bleiben wird.

Mit 31 rückt das Ende der Profilaufbahn immer näher. Wie sehen Ihre Pläne aus?

Ich fühle mich gut, es macht mir Spaß und mein Körper signalisiert mir auch nicht, dass ich aufhören soll: Deshalb möchte ich schon noch einige Jahre weiterspielen. Mein Vertrag läuft am Ende der Saison aus, und ich bin mit dem Verein in guten Gesprächen. Parallel halte ich natürlich auch die Augen offen, was die Zeit nach der Karriere angeht: Mein Bachelor-Studium in Psychologie habe ich abgeschlossen, jetzt möchte ich noch den Master dranhängen.

Und vor dem Karriereende noch einmal in der zweiten Liga auflaufen ...

... das wäre natürlich ein Traum!