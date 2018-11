Merchingen. (F) Vor sechs Monaten erfolgte der Spatenstich am Neubau der Bankstelle der Volksbank Kirnau, jetzt ist der Rohbau des Gebäudes mit Wohneinheiten und Geschäftsräumen fertiggestellt. Am Freitag wurde im Beisein zahlreicher Ehrengäste das Richtfest an diesem imposanten Gebäude gefeiert. Bankvorstand Bernhard Eckert begrüßte dazu neben dem Geschäftsführer der Firma Hollerbach-Bau GmbH, Dr. Maximilian Hollerbach, Benno Hollerbach, den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Ravenstein Thomas Hornung, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Bürgermeister Gerhard Baar, die stellvertretende Ortsvorsteherin Birgitt Nunn sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte, Aufsichtsräte und die Baufachleute.

Bankvorstand Eckert erinnerte an den Spatenstich, der nach einer langen Planungsphase endlich am 8. Mai erfolgen konnte. Fast auf den Tag genau, könne man nunmehr sechs Monate später Richtfest feiern. "Der Rohbau steht!", freute sich Eckert, die Zimmerleute hätten den Dachstuhl, errichtet, und man könne sich schon annähernd vorstellen, wie das neue Gebäude einmal aussehen wird. Die Bankenwelt stehe derzeit vor einem gravierenden Wandel und großen Herausforderungen, sagte Eckert, und die Frage nach Bankstellen stellten sich manche schon gar nicht mehr. Heute werde darüber diskutiert, ob überhaupt noch Banken benötigt werden, oder ob die Bankgeschäfte auch vollständig ohne sie funktionieren? Und gerade in dieser Zeit baue die Volksbank Kirnau ein neues Bankstellengebäude in Merchingen.

Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat seien der Überzeugung, damit die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Denn die Digitalisierung und die persönliche Beratung vor Ort würden sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr gut ergänzen. In Zukunft werde die individuelle und persönliche Beratung nach wie vor von Mensch zu Mensch in den Bankräumen vorgenommen werden, zeigte sich Eckert sicher. Nach diesen Grundgedanken habe man die neue Bankstelle hier vor Ort geplant, womit die die Volksbank Kirnau ein Zeichen setze, dass eine sinnvolle, notwendige und erforderliche Bankstellenkonzentration nicht gleichbedeutend mit einem Rückzug aus der Fläche sein müsse. "Die Volksbank Kirnau möchte vor Ort bleiben, sie steht zur Region!"

Zum Bau selbst sagte Eckert, dass das gesamte Gebäude über neun Einheiten mit einer Nutz- und Wohnfläche von 800 Quadratmetern verfüge, wovon 120 Quadratmeter auf die Bankräume entfallen würden. Das Finanzwesen und damit die Bank sei wesentlicher Grundstein für die Infrastruktur einer Kommune. Die nicht dem Bankbetrieb dienende Fläche werde vermietet, und man leiste hiermit einen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur in Ravenstein. Durch die Schaffung von Gewerbeflächen und Wohnräumen werde die Attraktivität der Stadt Ravenstein weiter verbessert, denn das neue Wohn- und Geschäftshaus entstehe an einem strategisch günstigen Standort. Dem Vorstand sei durchaus bewusst, dass die kleine Volksbank Kirnau damit eine wesentliche Investition in und für Ravenstein tätige. Eckerts abschließender Dank galt den Damen und Herren des Aufsichtsrates für die getroffene Entscheidung zur Realisierung dieses Projekts, den Familien Nenninger und Weber, die erst durch den Verkauf ihres Grundstücks den Bau in der nun angedachten Form möglich machten. Ein Dank galt auch der Firma Hollerbach für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie den Handwerkern für den zügigen, reibungslosen und unfallfreien Bauverlauf.

Dr. Maximilian Hollerbach bedankte sich im Namen seiner Firma für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte: "Es ist schön, einen solchen Bauherrn zu haben, denn bei der bisherigen Zusammenarbeit und Partnerschaft gab es keinerlei Probleme".

Der stellvertretende Ravensteiner Bürgermeister Thomas Hornung sagte, die Farbe am ersten errichteten Gebäude sei noch nicht ganz getrocknet, da stehe beim nächsten Komplex schon das Richtfest an. Dieses Bauvorhaben der Volksbank Kirnau bezeichnete Hornung als einen Glücksfall für Ravenstein. Sein Dank galt auch Ratsschreiber Anton Friedlein, der seitens der Stadt die Verhandlungen führte und das Bauvorhaben begleitete. In Zukunft werde noch ein gemeinsamer Parkplatz entstehen, der sowohl für die Mitarbeiter der Bank, als auch für die Stadt gemeinsam nutzbar sei, was sehr begrüßenswert sei. Das Gebäude sei ortsbildprägend und für die Stadt von höchstem Wert.

Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Gerhard Baar zeigte sich überzeugt, dass hier an dieser markanten Stelle ein Stück Zukunft für die Stadt Ravenstein entstehe. Dies sei begründet durch die Firma Hollerbach, die Volksbank und die Stadt. Aus Sicht des Aufsichtsrats, so Baar, habe man sich diesen Beschluss nicht einfach gemacht, man stelle sich aber den Aufgaben der Zukunft, indem man zum einen zwar eine Bankstellenkonzentration vornehmen musste, andererseits gehe man aber zuversichtlich in die Zukunft, und dieses Gebäude sei die Zukunft der Volksbank Kirnau für die Stadt Ravenstein. Hier könnten die Beratungen und Bankendienstleistungen für das gesamte Stadtgebiet Ravenstein gebündelt werden, was auch ein Signal an die Bürgerschaft der Stadt sei. Ein Lob gab es auch für die bauausführende Firma Hollerbach für den tollen Baufortschritt am zweiten Gebäude. Dieses Richtfest, so Baar weiter, sei ein Meilenstein in diesem Projekt und mache zuversichtlich, dass man hier bald die wichtigen Dienstleistungen der Bank anbieten könne. Sein Dank galt auch den Bauleuten für ihre hervorragende Arbeit.

Gespannt warteten dann alle Gäste auf den Richtspruch hoch oben vom Dachfirst, der vom technischen Betriebsleiter Sven Henning von der Firma Hollerbach vorgenommen wurde. Mit Schwung warf er ein Weinglas zu Boden. Dies ist bei den Bauleuten ein gutes Omen für das neu entstehende Haus, zu dem natürlich auch der traditionelle Richtbaum gehört wie auch das anschließende Festmahl, das der Bauherr in den künftigen Wohnungen des Hauses ausrichtete.