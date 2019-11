Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald.Interessant, spannend und quicklebendig – so hatte schon bei der Buchpräsentation Landrat Dr. Achim Brötel die neueste Ausgabe der „Badischen Heimat“ gelobt. Und er bezog sich dabei gleichermaßen auf das Schwerpunktheft zum Thema „Neckar-Odenwald-Kreis“ als auch auf die Kulturlandschaft zwischen Neckartal, Odenwald und Bauland. 14 Autoren, allesamt Fachleute und profunde Kenner ihres Metiers, haben einen weiten kulturhistorischen Bogen geschlagen und bilden die Region auf rund 160 Seiten vielschichtig ab.

Landschaft, Geschichte, Religion und Sprache werden bis in die jüngste Vergangenheit dokumentiert. Für den Leser bietet das reich bebilderte Heft in seinem ansprechenden und übersichtlichen Layout eine lehrreiche „Rundreise“ durch die Region. Die „komprimierte Überschau“, die Chefredakteur Michael Kohler darin sieht, sie gelang mustergültig. Denn selbst „Heimat-Profis“ können bei der Lektüre noch Neues entdecken.

Den Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft beschreibt Karl Wilhelm Beichert und hat dabei immer den regionalen Kontext im Auge. Als Kulturpflanzen stellt er die Kartoffel, den Wein und das Obst näher vor. Wie aus den beiden Altkreisen Mosbach und Buchen im Zuge der Kreisreform 1973 der neue „Neckar-Odenwald-Kreis“ entstand, ist das Thema von Karl Heinz Nesers Aufsatz über die politische Geschichte. Die religiöse Komponente ergänzt Gerlinde Trunk. Sie beschäftigt sich mit Gangolf, Michael und Notburga, sprich den Kirchenpatronen des Mittelalters. Auch besondere Formen der Heiligenverehrung wie die Rochus-Prozession in Buchen erwähnt Trunk – und selbstverständlich das Walldürner Blutwunder.

Den frühen Einzug der Reformation bringt Albrecht Ernst in Zusammenhang mit Luthers entschlossenem Auftreten bei der Heidelberger Disputation (1518). Belesene Geistliche, ritterschaftliche Adelige und städtische Bürger interessierten sich bald für die neuen Ideen. Als Wiege rebellischen Geistes beschreibt dabei Markus M. Wieland das Bauland.

Er vergleicht die Bauernunruhen des „Bundschuhs“ mit dessen „Renaissance“ im 20. Jahrhundert. Glücklicherweise ging es beim Kampf gegen die Daimler-Benz-Teststrecke in Boxberg unblutig zu.

Idyllischer mutet da der Blick vom Katzenbuckelturm an, den Otmar Glaser zum Ausgangspunkt nimmt für einen Streifzug durch die bewegte Geschichte des „Winterhauchs“.

Aus einem ganz anderen „Winterschlaf“ erwecken Karl Wilhelm Beichert und Wilhelm Kühlmann eine vergessene Dichterpersönlichkeit, nämlich den aus Schefflenz stammenden Humanisten, Lehrer und Kämmerer Nicolaus Rüdinger (ca. 1530– 1581). Zudem können die beiden Forscher nachweisen, dass der lateinische Beiname „Pisovernas“ nichts anderes als „Schefflenzer“ bedeutet. Ebenfalls lange in Vergessenheit geraten war Julius Heffner (1877–1951). Die Biographie des aus Bretzingen stammenden „Schwarzwaldmalers“ zeichnet Torsten Englert nach.

Den Gipsabbau in Hochhausen – Ende des 19. Jahrhunderts für etwa 15 Jahre Zentrum der Gipsindustrie am Neckar – dokumentiert Sebastian Parzer. Einen Überblick über die „Archivlandschaft“ gibt Kreisarchivar Alexander Rantasa. „Vergessener und verdrängter Geschichte(n)“ nimmt sich Gerhard Layer an. „Mit immensem Forscherfleiß und bemerkenswerter Hartnäckigkeit“, so berichtet er, kam Dr. Hans-Werner Scheuing den regionalen Opfern des Euthanasie-Programms der Nationalsozialisten auf die Spur und gewann ehrenamtliche Forscher zur Mitarbeit.

Mehr als 10.000 Menschen aus südwestdeutschen Heil- und Pflegeanstalten ermordeten die Nazis 1940 in der „Vernichtungsanstalt“ Grafeneck auf der Schwäbischen Alb.

An den in Neckarelz geborenen Theater- und Opernregisseur Klaus Michael Grüber (1941–2008) erinnert Karsten Weber und befasst sich mit französischen Reaktionen auf dessen Werk.

„Der Neckar-Odenwald-Kreis ist dreisprachig“, weiß Manfred Pfaus. Man könne hier Südrheinfränkisch-Odenwäldisch, Südwestrheinfränkisch-Kurpfälzisch und Südfränkisch hören. Der Autor appelliert nicht nur, im Alltag den Dialekt zu pflegen, sondern verweist auch auf die Arbeit des „Sprachraum-Projekts“ im Bezirksmuseum Buchen.

Eine kurze Verbeugung vor dem Adelsheimer Volkskundler Heiner Heimberger verfasste Carlheinz Gräter. Mit Heimbergers Tod 1977 sei eine Ära zu Ende gegangen; nämlich die der Volkskundler, deren Erlebniswelt noch in die vorindustriell geprägte Provinz zurückreiche.

Info: Badische Heimat, Schwerpunktheft „Neckar-Odenwald-Kreis“, 160 Seiten, Paperback, zu beziehen über den Herausgeber: Landesverein Badische Heimat e.V. oder im Buchhandel. ISSN 0930-7001.