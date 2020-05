Beim Probelauf des Schweinberger Autokinos am vergangenen Samstag ging alles glatt über die Bühne. Es steht nun alles bereit für die Film-Enthusiasten, die am heutigen Freitag zur Premiere den Klassiker „Dirty Dancing“ gezeigt bekommen. Foto: zg

Schweinberg. (adb) Genau 60 Jahre nach der Eröffnung des ersten deutschen Autokinos in Gravenbruch bei Frankfurt zieht Schweinberg ab dem heutigen Freitag für vier Wochen nach – und zwar auf der Freifläche zwischen Sportplatz und Turnhalle. Entsprungen ist das Projekt aus einer Zusammenarbeit der Veranstaltungstechniker "Get Your Sound" und Nils Eisenhauer sowie dem Betreiber der Walldürner "Löwen-Lichtspiele".

Nachdem die "Probe aufs Exempel" am vergangenen Samstag gut funktioniert hatte und auch die Behörden ihr Einverständnis erteilt hatten, wird heute der Klassiker "Dirty Dancing" mit Jennifer Gray und Patrick Swayze den Auftakt bilden. Der Film als solcher beginnt um 21.15 Uhr, wobei die Zuschauer spätestens etwa eine halbe Stunde zuvor vor Ort sein sollten.

Zugelassen sind bis zu 30 Autos, wobei sich maximal zwei Erwachsene im Fahrzeug befinden dürfen; bis zu drei Kinder sind gestattet, sollten sie im selben Haushalt wohnen. Die Übertragung des Tons funktioniert über eine am Autoradio einzustellende UKW-Frequenz.

Mund-Nase-Masken sind zum Schutz auch mitzubringen: Denn sobald man die im Sportheim des FC Schweinberg zugänglichen Toiletten aufsucht, greift die zurzeit geltende Maskenpflicht. Im Sinne der Abstandsregelungen darf das stille Örtchen auch nur allein betreten werden.

Am Wochenende wird nach "Dirty Dancing" am Samstag "Jumanji – The Next Level" und am Sonntag "Knives Out – Mord ist Familiensache" für gute Unterhaltung und das etwas andere "Kino-Erlebnis" sorgen. Weitere Filme im Schweinberger Autokino werden jeweils an den Wochenenden oder auch an Feiertagen gezeigt.

Info: Eine detaillierte Programmübersicht findet sich im Internet unter www.autokino-schweinberg.de. Ausschließlich dort können Eintrittskarten reserviert und Snacks geordert werden, die beim Einfahren kontaktlos an den Außenspiegel des Fahrzeugs gehängt werden.