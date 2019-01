Altheim/Hardheim. (rüb) Die Entscheidung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, dass acht bereits geschlossene oder zur Schließung vorgesehene Munitions- und Materiallager der Bundeswehr schrittweise wieder in Betrieb genommen werden, wird natürlich auch in der Region äußerst positiv aufgenommen. Die RNZ hat sich umgehört:

> Bundestagsabgeordneter Alois Gerig: "Das beharrliche Werben für die Reaktivierung beider Standorte hat sich gelohnt. Die Entscheidung für Hardheim und Altheim ist wie ein gewaltiger Paukenschlag. Es wäre schwierig geworden, für die beiden Liegenschaften eine zivile Nachnutzung zu finden. Durch die Wiedereröffnung der Standorte werden Arbeitsplätze gesichert. Die geplanten Investitionen in Höhe von rund 28 Millionen Euro bringen Aufträge für die heimische Wirtschaft und so einen kräftigen Konjunkturschub für die Region. Investitionen und Arbeitsplätze werden unsere Heimat stärken. Darüber hinaus war es ausschlaggebend, dass Infrastruktur und Gebäude in Hardheim und Altheim gut in Schuss und die Soldatinnen und Soldaten in beiden Gemeinden sehr willkommen sind."

> Landrat Dr. Achim Brötel: "Das Jahr 2019 beginnt richtig gut. Die Bundeswehr geht nicht etwa, sondern sie startet im Neckar-Odenwald-Kreis sogar wieder richtig durch. Dafür danke ich allen politischen und militärischen Entscheidungsträgern. Vor allem MdB Gerig hat sich immer wieder für einen Fortbestand des Materiallagers in Hardheim und des Munitionsdepots in Altheim eingesetzt. Zuerst die Führungsunterstützungskompanie des KSK und dann das neue Panzerbataillon für die Carl-Schurz-Kaserne und jetzt auch wieder eine Zukunft für das Materiallager Hardheim und das Munitionsdepot Altheim: Die Bundeswehr bleibt somit fester Bestandteil im Neckar-Odenwald-Kreis. Wir freuen uns auf die Soldatinnen und Soldaten, aber auch auf die neuen zivilen Arbeitsplätze. Die Bundeswehr war bei uns schon immer herzlich willkommen. Das wird auch zukünftig ausdrücklich so bleiben."

> Bürgermeister Markus Günther (Walldürn): "Wir sind alle begeistert. Es war ein langer Wunsch von uns, der nun wahr wird. Von Anfang an war mir klar, dass die Schließung des Munitionsdepots eine Fehlentscheidung ist, da es das modernste seiner Art war. Ich bin dankbar dafür, dass unser Abgeordneter Alois Gerig und Landrat Dr. Achim Brötel, dafür gesorgt haben, dass diese Erkenntnis nun bei den Entscheidungsträgern im Ministerium angekommen ist."

> Bürgermeister Volker Rohm (Hardheim): "Wir freuen uns riesig über diese für Hardheim so wichtige Nachricht. Großen Anteil daran hat der Leiter des Materiallagers, Hauptmann Andreas Hofmann, der innerhalb der Bundeswehr immer wieder auf die Vorteile der Liegenschaft hingewiesen hat. Das gleiche gilt für unsere Mandatsträger, an der Spitze unser Bundestagsabgeordneter Alois Gerig, der sich mit großem Engagement für den Erhalt der Standorte in der Region eingesetzt hat."

> Ortsvorsteher Hubert Mühling (Altheim): "Ich bin glücklich und hoch erfreut, nachdem lange Zeit Unklarheit über die Zukunft des Munitionsdepots geherrscht hatte. Die angekündigten 60 Dienstposten sind ebenso wie die Millioneninvestitionen wertvolle Impulse für die gesamte Region. Das Horrorszenario, dass das Gelände eines Tages komplett brachliegt und verwildert, ist damit vom Tisch. Mein Dank gilt allen, die an diesem Erfolg beteiligt waren, vor allem MdB Alois Gerig."

> Hauptmann Andreas Hofmann (Leiter des Materiallagers Hardheim): "Ich freue mich wahnsinnig für die Gemeinde und die Liegenschaft, dass es weitergeht."