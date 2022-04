Altheim/Hardheim. (pm) Das Materiallager Hardheim und das Munitionslager Altheim haben am 1. April wieder ihren Versorgungsbetrieb aufgenommen. Die beiden Liegenschaften waren zuvor im Zuge der drastischen Verkleinerung der Bundeswehr in den Jahren 2010 bis 2013 zunächst aufgegeben worden. Wie das Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis mitteilt, hat die Bundeswehr zuletzt mit verschiedenen Trendwenden auf die veränderten "sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen für Deutschland" reagiert. Die Entwicklung hin zu mehr Personal und Material bedeute einen erhöhten Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur – unter anderem für die Logistik der Streitkräftebasis.

Bereits im Januar 2019 hatte die Bundesministerin der Verteidigung entschieden, die Kapazitäten zur raschen Verfügbarkeit von Bundeswehrmaterial und Munition im Rahmen der Wiederausrichtung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung zu erhöhen. "Für gute Nachrichten sind wir nahezu grenzenlos empfänglich", hatte Landrat Dr. Achim Brötel damals die freudige Mitteilung für die Region kommentiert. Dadurch würden, so Brötel, nicht zuletzt die Garnisonsstandorte Hardheim und Walldürn weiter gestärkt. Dem Landrat zufolge habe die örtliche Bundeswehr nicht nur eine lange Tradition, sondern eben auch wieder eine glänzende Zukunft.

70 zivile Mitarbeiter unterstützen auf dem Wurmberg die Soldaten der Bundeswehr. Foto: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis

Insgesamt werden in Deutschland bis 2029 acht ortsfeste logistische Lagereinrichtungen wieder in Betrieb genommen. Dazu gehören fünf Materiallager und drei Munitionslager. Nachdem bereits 2021 das Materiallager Königswinter-Eudenbach und das Munitionslager Lorup wieder in Betrieb genommen worden waren, folgten nun das Materiallager in Hardheim mit rund fünf Soldaten und circa 70 zivilen Mitarbeitern sowie das Munitionslager Altheim mit voraussichtlich neun Soldaten und circa 40 zivilen Mitarbeitern. Ab 2026 wird der Personalumfang im Munitionslager Altheim um eine Bundeswehrfeuerwehr in einer Stärke von aktuell 16 zivilen Mitarbeitern erhöht.

Der frühere Bundestagsabgeordnete Alois Gerig hatte die Aufstellung in Altheim und Hardheim als "erfolgreiche Fortführung des Großprojekts ,Bundeswehrstandortsicherung in unserer Heimat‘ bezeichnet. Er sieht es als einen der wichtigsten Erfolge in seiner Amtszeit an.

Der Bund will rund 28 Millionen Euro in die Liegenschaften in Altheim und Hardheim investieren. In das Munitionsdepot Altheim mit Bundeswehrfeuerwache sollen ungefähr zwölf Millionen Euro investiert werden, in das Materiallager in Hardheim etwa 16 Millionen Euro. Die Schließung der beiden Liegenschaften war ursprünglich 2011 beschlossen worden. Das Hardheimer Materiallager auf dem Wurmberg, in dem vor allem Drohnen gelagert und Reifen montiert wurden, war am 18. Dezember 2018 außer Dienst gestellt worden, im Januar 2019 wurde die Schließung jedoch wieder aufgehoben.

Die Streitkräftebasis ist mit dem Logistikkommando der Bundeswehr zuständig für die Versorgung der Streitkräfte und unterhält zu diesem Zweck die sogenannten ortsfesten logistischen Einrichtungen, zu denen unter anderem alle Bundeswehrdepots und alle Material- bzw. Munitionslager sowie die Instandhaltungseinrichtungen zählen.

Dort kümmern sich Soldaten und zivile Mitarbeiter nicht nur um die bloße Lagerung und Instandhaltung des Materials und der Munition für den täglichen Dienst sowie die Ausbildung, sondern auch die Unterstützung der Auslandseinsätze. Waren aller Art werden für den täglichen, militärischen Gebrauch bevorratet und instandgesetzt, für die jeweiligen Erfordernisse der Einsätze vorbereitet, gewartet und – ganz wichtig – in Teilen auch auf Funktionsfähigkeit geprüft. Die ortsfesten logistischen Einrichtungen sorgen damit auch für die Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit von Gerät, Werkzeugen und Fahrzeugen.