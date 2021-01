Das große, farbenfrohe Wandbild der „Rainbow-Kids“ erinnert an die Generationen von Kindern, die hier ein- und ausgegangen sind. Dekan Rüdiger Krauth zeigt sich beeindruckt vom Gemeindesaal des Pfarrhauses in Eubigheim. Foto: Elisabeth Englert

Eubigheim. (ene) "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", betont Dekan Rüdiger Krauth und meint damit den Verkauf des evangelischen Pfarrhauses samt Nebengebäuden. Das zweistöckige Gebäude mit seiner zartgelben Fassade und den Sandsteinfenstern ist im Ensemble mit der Kirche und dem davor liegenden ehemaligen Pfarrgarten ortsbildprägend. Die mit Efeu überwucherte Steinmauer des Nebengebäudes zaubert ein verwunschen anmutendes Flair. Schon beim Betreten des Treppenhauses mit den handwerklichen Treppenwangen und Handläufen sowie den nostalgischen Wohnungsabschlüssen spürt man den Charme der dahinter liegenden Altbauwohnungen.

Das 1877 erbaute Pfarrhaus war bis 1955 Pfarrsitz. Im gleichen Jahr wurde eine Renovierung mit Anbau und Aufstockung vorgenommen, was eine beachtliche Vergrößerung des Gebäudes nach sich zog. Die Stockwerke wurden an Privatpersonen vermietet. 1987 wurde eine Gemeinderäumlichkeit geschaffen und um weiteren Wohnraum zu bieten, wurde das Dachgeschoss ausgebaut.

Volle Regale mit Notenbüchern, Arbeitsordnern oder Bastelmaterialien künden von der vielfältigen Nutzung des Gemeindesaals. Das große, farbenfrohe Wandbild der "Rainbow-Kids" erinnert an die Generationen von Kindern, die hier ein- und ausgegangen sind. Kein Zweifel, "dieser Saal hat geprägt", stellt Dekan Krauth anerkennend fest, drum könne er sehr gut nachvollziehen, dass manche das Gefühl haben, ihre "kirchliche Heimat" zu verlieren. "Das tut schon weh." Indessen stellt er unumwunden klar: "Wir müssen uns auf den Erhalt der Kirche konzentrieren." Selbstredend, dass sich die Verantwortlichen Gedanken gemacht haben, wo Frauenkreis, Kindergottesdienst und dergleichen stattfinden könnten. Mit dem Erzählcafé und dem Vereinsheim des neuen Dorfvereins als mögliche Alternativen rückten die Gruppierungen im alten Schulhaus zusammen. Die zusätzliche Begegnung der Menschen und Kommunikation tue der Ortschaft gut, ist der Geistliche überzeugt.

Auch Holger Simonides, Krauths Stellvertreter, geht davon aus, dass das alte Schulhaus faktisch zu einem Dorfgemeinschaftshaus avancieren werde.

Der Impuls zur Veräußerung komme von der Evangelischen Landeskirche in Karlsruhe. Diese habe im Rahmen ihres Liegenschaftsprojekts sämtliche Gebäude auf den Prüfstand gestellt, um den Bestand der demografischen und finanziellen Entwicklung anzupassen. Konkret bedeute dies, es gebe zu hohe Kosten, die im Bereich der gesamten Landeskirche um 30 Prozent gesenkt werden müssten. Diese im Jahr 2016 abgeschlossene Analyse förderte zu Tage, dass wenig genutzte Gebäude nicht mehr von der Landeskirche unterstützt werden. "Was sollen wir da machen?", stellt der Geistliche die Frage in den Raum. Denn bei nur einmal im Monat Kindergottesdienst und Frauenkreis, 14-tägigen Projektchorproben und rund vier Kirchengemeinderatssitzungen im Jahr sei der Aufwand im Vergleich zum Nutzen zu hoch. Durch die künftig wegfallenden Zuschüsse habe man ein jährliches Minus über 5000 Euro. Auch die moderaten Mieten brächten keine Änderung.

Seither ringe man mit einer Entscheidung, wobei sehr sorgfältig abgewogen wurde. Um die Heizung, das Dach oder die Fenster herzurichten, bräuchte man Summen, die man nicht habe. Insofern habe sich der Verkauf als einzig gangbare Alternative dargestellt. "Man tut sich natürlich schwer", bedauert Simonides, insbesondere wenn vorwurfsvolle Stimmen aus der Gemeinde kommen. Da aber die Kaufinteressenten persönlich bekannt seien, gehe man diesen Schritt nun offensiv an.

Inzwischen wurde das Gebäude von einem öffentlich bestellten Gutachter geschätzt. Das dazugehörige Grundstück über zwölf Ar werde von der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau abgekauft und im Veräußerungsfall an den Erwerber weiterverkauft. Ein potenzieller Käufer habe sich bereits gefunden. Der Pfarrgemeinderat habe am Ende des abgelaufenen Jahres entschieden, einer einheimischen Familie den Zuschlag zu geben, wie Dekan Krauth informiert.

Der vier Ar umfassende ehemalige Pfarrgarten, der mit Ruhebänken und Zierkirschen als Park angelegt wurde und öffentlich zugänglich ist, verbleibe dagegen im Eigentum der Kirchengemeinde. Der Verkaufserlös des Pfarrhauses geht an die Kirchengemeinde Eubigheim und komme "in die Rücklagen für unsere Kirche". Denn da stünde auch die eine oder andere Ausbesserungsmaßnahme an. Somit ist gewährleistet, dass auch künftig die Kirche im Dorf bleibt.